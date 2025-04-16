Müstehcen fotoğrafları ifşa edilince yasak aşk ortaya çıktı! Öğretmen ve öğrencisi ilişki yaşamış!

36 yaşındaki Erika Mattson kadın öğretmen, iddiaya göre öğrencisinin "öpüştüğü" ve kendisinin "kucakladığı" fotoğrafları polise vermesi üzerine, öğrencisiyle "cinsel ve romantik ilişki" yaşamakla suçlandı ve yargılandı.

Panama City polisi, iddia edilen "cinsel ve romantik ilişkinin" Mayıs 2023'te başladığını bildirdi ve polisler Florida'daki kadını gözaltına aldı. Mattson, öğrenciye birkaç yıl önce ortaokuldayken ders vermişti ve öğrencinin gittiği lise, Mattson'ın ders verdiği ortaokulla aynı binadaydı.

AĞLADIĞINI GÖRÜNCE YAKINLAŞMIŞLAR!

Polis raporu, öğrencinin öğretmenin ağladığını gördükten sonra ona yaklaştığını ve ilişkinin bundan sonra başladığını iddia ediyor. Polis, kısa bir süre sonra birbirlerine mesaj atmaya başladıklarını ve "flörtleşmeye" aşamasına geçtiklerini söylüyor.

Raporda, ikilinin sinemaya gitmeyi planladığı ancak bunu başaramadığı iddia ediliyor. Raporda, film izlemek yerine öğretmenin ve eski öğrencisinin "konuştuğu" ve hatta "öpüştüğü" iddia ediliyor. Daha sonra, birkaç gün sonra Mattson'ın evinde seks yaptıkları belirtildi.

Öğrenci ilişki sırasında 18 yaşında olmasına rağmen, polis öğretmeni Florida yasasını ihlal etmekle suçluyor. Bunun nedeni, öğrencinin kayıtlı olduğu okulda kadının öğretmen olması. Mattson'ın 15 Mayıs'ta yeniden mahkemeye çıkıp yargılanması bekleniyor.