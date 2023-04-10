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Mütercim Tercümanlık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mütercim Tercümanlık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

30.03.2023 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişiler, kariyer seçimlerini yaparken ileride iyi bir gelir elde edebileceği alanlara odaklanır. Ancak bu tür tercihleri yapmadan önce kişilerin ilgi alanlarını ve yeteneği olduğu konuları göz önünde bulundurması da gereklidir. Farklı diller öğrenmeye karşı ilgisi olan kişilerin seçtiği bölümlerden biri de Mütercim Tercümanlık bölümüdür. Bu alanda eğitim alan kişiler kariyerlerini bu alanda oluşturabilirler.

Mütercim Tercümanlık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mütercim Tercümanlık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Yeni diller öğrenmeye karşı ilgisi olan, farklı ülkeler ve kültürler tanımaya açık olan kişiler, kariyerlerini de bu ilgi alanları doğrultusunda geliştirebilirler. Yabancı diller ile ilgili birçok bölüm vardır. Bunlardan biri de mütercim tercümanlık bölümüdür. Ülkemizde birçok şehirde ve okulda yer alan bu bölümde eğitim alan kişiler için çeşitli iş alanları da bulunur. Mütercim tercümanlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan kişiler, anlık tercüme yapmanın yanı sıra kültürler arası iletişimi de sağlar ve bunun için farklı başka alanlara da başvurabilir. Felsefe, edebiyat, teknoloji, tarih gibi farklı alanlarda mütercim tercümanlar için çeşitli iş imkanları vardır.

Mütercim Tercümanlık bölümü nedir?

Mütercim tercümanlık bölümü, tercümanlık bölümünden daha farklı bir içeriğe sahiptir. Bu bölümü seçen kişilerin alacakları eğitim kültürler arası iletişimin öne çıktığı, farklı alanlardan beslenen ve hem seçmeli hem de zorunlu birçok dersin verildiği bir eğitim alma imkânı bulurlar. Türkiye’de birçok şehirde ve üniversitede bulunan ölümün amacı doğrultusunda öğrenciler anlık olarak çeviri yapabilme becerisi kazanırlar. Seçtikleri dilde aldıkları eğitim dahilinde hem o dili tüm ayrıntıları ile öğrenir hem de farklı ülkelerin kültürlerini öğrenirler.

Tercümanlıktan farklı olarak mütercim tercümanlık bölümünde çeviri işlemi sözlü ve anlık olarak yapılır. Bölümde okuyan kişiler simültane olarak, eş zamanlı çeviri yapabilecek yetkiye sahip olurlar. Metinler arası değil anlık olarak, konuşmalar sırasında çeviri yapmayı öğrenirler. Herhangi bir dil için mütercim tercümanlık bölümünde eğitim almak mümkündür. Öğrencilerin bu bölümde, çevirinin yapılacağı dile ve bu dilin ait olduğu ülkenin kültürüne hâkim olması sağlanır. Bölüm mezunları mütercim tercüman unvanı alır ve kültürler arası iletişimde önemli oranda hizmet verir.

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Mütercim Tercümanlık bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Türkiye’deki farklı illerde yer alan farklı üniversitelerde, seçilen dil doğrultusunda eğitim alınır. Bölümün süresi dört yıl ve sekiz farklı dönemden oluşur. Kişilerin yabancı dil puanına göre tercih hakları bulunur. Üniversitelerin açıkladığı puanlar ile tercih yapılabilir.

Bu bölümde eğitim alabilmek için Temel Yeterlilik Sınavı’ndan(TYT) yeterli puanı almak gerekliliği vardır. Temel Yeterlilik Sınavı’nın ardından Alan Yeterlik Testi’nde (AYT) de yabancı dil puan türünden gerekli puan alınmalıdır. Farklı dillere ve okulların taleplerine göre gereken puanlar da çeşitlilik gösterebilir. Bölümde okumaya hak kazanan kişiler seçtikleri dil ve ülke hakkında bir ders programına tabi tutulurlar. Program dâhilinde zorunlu ve seçmeli dersler bulunur. Farklı dillerde verilen Mütercim Tercümanlık bölümü dersleri şu şekildedir:

  • Çeviri esasları
  • Çeviriye giriş
  • Çeviri ve medya
  • Çeviri eleştirisi
  • Karşılaştırmalı dil bilgisi
  • Çevirmenler için ileri yabancı dil
  • Bilimin doğası ve eleştirel düşünce
  • Dünya uygarlıkları
  • Çevirmenler için etkili konuşma ve yazma
  • Seçilen yabancı dilde dinleme ve sözlü anlatım
  • Metin ve kompozisyon
  • Metin türleri ve metin inceleme
  • Çevirmenler için Türkçe
  • Yazılı metin çevirisi
  • Çeviri çalışmalarında kültür incelemeleri
  • Yazılı metinden sözlü çeviri
  • Çeviri kuramı
  • Sözcük bilgisi ve terminoloji
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Mütercim Tercümanlık mezunları ne iş yapar?

Dört yıllık lisans programını bitiren kişiler, Mütercim Tercümanlık Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mütercim Tercüman olarak anılırlar ve yabancı dil konusunda, eğitimini aldıkları dil ve ülke ile ilgili birçok görev alabilme yetkinliğine ulaşırlar. Farklı dillerde çeviri yapabilen mütercim tercümanlar, çeşitli konularda ve alanlarda anlık çeviri yapabilirler.

Aldıkları eğitim dahilinde, seçtikleri dil ve o dilin ait olduğu ülke hakkında gerekli bilgilere sahip olan mezunlar, bu ülkelerin kültürlerine ve dillerine hakimdirler. Özel şirketlerde, yabancı ortaklı ya da yabancı firmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında kolaylıkla iş bulabilirler. Anlık çeviri ihtiyacının duyulduğu her yerde yetkili olarak görev alabilirler.

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Mütercim Tercümanlık mezunları nerelerde çalışır?

Mütercim Tercümanlık mezunları iş imkânları hem özel sektörde hem de kamu alanında oldukça fazladır. Programı başarıyla sonlandıran Mütercim Tercümanlık mezunlarının kamuda iş olanakları Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda aldıkları puana bağlı olarak değişiklik gösterir. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek bu sınavdan gerekli puanı alan kişiler, devlete ait kurum ve kuruluşlarda yetkili mütercim tercüman olarak görev alabilirler. Bu bölüm mezunları için geniş iş imkânları bulunur. Bakanlıklar, belediyeler gibi kamusal iş yerlerinde iş bulabilirler.

Farklı iş yerlerinde çalışma imkanı da olan Mütercim Tercümanlık mezunlarının özel sektörde iş olanakları çeşitlilik gösterir. Firmaların hangi alanda hizmet verdiği fark etmeksizin mütercim tercüman ihtiyaçları olabilir. Mezun olarak mütercim tercüman unvanı alan kişiler televizyon kanallarında, yayınevlerinde, gazetelerde, çeviri ofislerinde spor kulüplerinde, dil araştırma kuruluşlarında, konsolosluklarda ya da elçilikler gibi farklı işyerlerinde görev alabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Mütercim-Tercümanlık

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