Mutfağın en güzel çiçeği karnabaharla yapabileceğiniz 10 nefis tarif

Acılı karnabahar kavurma



Görüntüsüyle iştah açan kabak çiçeklerine kim hayır diyebilir ki! Acılı karnabahar kavurmayla sofranızı neşelendirmek için tarife tıklayın.

Karnabaharlı kuskus



Farklı lezzetleri denemeyi sevenler için alternatif bir tarif hazırladık. Daha önce hurmayla kuskusu bir arada görmediyseniz tarif size biraz uzak gelebilir ancak ön yargıları bir kenara bırakıp tarifi yaparsanız o harika lezzeti siz de deneyimlemiş olacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Domatesli fırın karnabahar



Kalorisi düşük bir kızartma yapmak için domatesli fırın karnabaharı deneyin. Ana yemeklerin yanına garnitür olarak sunabilir ya da tek başına bir öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Cheddar peynirli karnabaharlı muffin

Çocuğunuza sebze yedirmekte zorlanıyorsanız size yardımcı olabiliriz; Cheddar peynirli karnabahar maffin hazırlayarak onlara hiç farkettirmeden sebzeye boğabilirsiniz :) Üstelik bu muffinlere aşık olacaklarının garantisini veriyoruz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karnabaharlı salata



Klasik salata tariflerinden sıkıldıysanız bir de karnabaharlı salatayı deneyin! Çiğ karnabahardan hazırlanan salatayı dilediğiniz malzemeyle harmanlayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.