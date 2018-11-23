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Mutfağın en güzel çiçeği karnabaharla yapabileceğiniz 10 nefis tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Misler gibi bir öğün geçirmek istiyorsanız, kış güzeli karnabaharla enfes tarifler hazırlayabilirsiniz. İşte Mynet Yemek'in en sevilen karnabaharlı tarifleri.

Mutfağın en güzel çiçeği karnabaharla yapabileceğiniz 10 nefis tarif

Acılı karnabahar kavurma

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Görüntüsüyle iştah açan kabak çiçeklerine kim hayır diyebilir ki! Acılı karnabahar kavurmayla sofranızı neşelendirmek için tarife tıklayın.

Karnabaharlı kuskus

kus kus
Farklı lezzetleri denemeyi sevenler için alternatif bir tarif hazırladık. Daha önce hurmayla kuskusu bir arada görmediyseniz tarif size biraz uzak gelebilir ancak ön yargıları bir kenara bırakıp tarifi yaparsanız o harika lezzeti siz de deneyimlemiş olacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Domatesli fırın karnabahar

domatesli
Kalorisi düşük bir kızartma yapmak için domatesli fırın karnabaharı deneyin. Ana yemeklerin yanına garnitür olarak sunabilir ya da tek başına bir öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Cheddar peynirli karnabaharlı muffin

çedar

Çocuğunuza sebze yedirmekte zorlanıyorsanız size yardımcı olabiliriz; Cheddar peynirli karnabahar maffin hazırlayarak onlara hiç farkettirmeden sebzeye boğabilirsiniz :) Üstelik bu muffinlere aşık olacaklarının garantisini veriyoruz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karnabaharlı salata

salata
Klasik salata tariflerinden sıkıldıysanız bir de karnabaharlı salatayı deneyin! Çiğ karnabahardan hazırlanan salatayı dilediğiniz malzemeyle harmanlayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Karnabahar dilimleri

dilim

Kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanan atıştırmalıklarla sağlıklı bir ara öğün geçirebilirsiniz. Karnabahar dilimlerinin tadı ne cipsi aratır ne de patlamış mısırı! Üstelik doyurucu etkisi bile var. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karnabaharlı humus

humus
İster sos olarak servis edin, ister ekmeğinize sürün. Ev partilerine çok yakışacak! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karnabaharlı omlet

omlet

Pazar kahvaltılarına yeni bir soluk getirecek karnabaharlı omleti bir kez deneyince mudavimi olabilirisiniz :) Oldukça sağlıklı ve lezzetli olan omlet aynı zamanda sizi uzun süre tok tutar. Böylelikle bir sonraki öğünde gereğinden fazla yemeden kilo kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Sucuklu karnabahar güveç

güveç
Düşük kalorili alternatif bir tarif daha... İster ana öğün isterseniz de meze olarak tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Cheddar soslu karnabahar cipsleri

cips
'İlla de cips' diyorsanız sizi üzmeden en sağlıklı ve en lezzetlisini evinizde nasıl yapacağınızı anlatalım. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.


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