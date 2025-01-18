Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Mutfağın yeni şefi yapay zeka! "Bugün ne yemek yapacağım" derdine böyle son buldu...

Mutfağın yeni şefi yapay zeka! "Bugün ne yemek yapacağım" derdine böyle son buldu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zekanın günümüzde hayatımıza etkisi büyük. Robotlar insanların yerini mi alacak düşüncesi süregelirken hayatımızın pek çok alanına yapay zekayı dahil ettik. Bunlardan biri de Rize'de yaşayan 6 çocuk annesi Emine Kurt oldu. Kurt, çoğu kadının yaşadığı "Bugün ne yemek yapacağım" sorunu yapay zeka (Chat GPT) ile çözdü.

Mutfağın yeni şefi yapay zeka! "Bugün ne yemek yapacağım" derdine böyle son buldu...

Günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka, özellikle kadınlar tarafından mutfakta bir yardımcı görevi üstlenmeye başladı. Yemek tarifleri, değişik lezzetler için başvurulan yapay zeka, yeni kullanım alanları ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

AW372874_02

SORUNUNU YAPAY ZEKA İLE ÇÖZDÜ

Rize'de yaşayan 59 yaşındaki Emine Kurt, kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka sayesinde yemek yapma kararsızlığından kurtuldu. Sesli olarak yapay zeka ile konuşan Emine Kurt, dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka da yemek önerilerinde bulunuyor.

AW372874_03

"KARARSIZLIKTAN KURTULDUM"

Yapay zekanın yemek yapma konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Emine Kurt, "Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, Chat GPT isimli bir yapay zeka uygulaması kullanıyordu. Onunla bir arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün bende ona yemekle ilgili soru sordum o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım. Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor. Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor. Yapay zeka güzel bir sistem. Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor. Sadece yemek değil merak ettiğim bir çok şeyi sorabiliyorum. Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavukların yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama" dedi.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka mutfak anne yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler

Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler

Bakan Şimşek hakkında çıkan haberlere açıklama

Bakan Şimşek hakkında çıkan haberlere açıklama

Gizli kamera yerleştirerek suçüstü yakaladı! O anları ifşa etti

Gizli kamera yerleştirerek suçüstü yakaladı! O anları ifşa etti

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

Semboldü! Dayanamadı ikiye bölündü

Semboldü! Dayanamadı ikiye bölündü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.