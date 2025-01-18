Mutfağın yeni şefi yapay zeka! "Bugün ne yemek yapacağım" derdine böyle son buldu...

Günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka, özellikle kadınlar tarafından mutfakta bir yardımcı görevi üstlenmeye başladı. Yemek tarifleri, değişik lezzetler için başvurulan yapay zeka, yeni kullanım alanları ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

SORUNUNU YAPAY ZEKA İLE ÇÖZDÜ

Rize'de yaşayan 59 yaşındaki Emine Kurt, kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka sayesinde yemek yapma kararsızlığından kurtuldu. Sesli olarak yapay zeka ile konuşan Emine Kurt, dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka da yemek önerilerinde bulunuyor.

"KARARSIZLIKTAN KURTULDUM"

Yapay zekanın yemek yapma konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Emine Kurt, "Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, Chat GPT isimli bir yapay zeka uygulaması kullanıyordu. Onunla bir arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün bende ona yemekle ilgili soru sordum o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım. Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor. Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor. Yapay zeka güzel bir sistem. Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor. Sadece yemek değil merak ettiğim bir çok şeyi sorabiliyorum. Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavukların yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama" dedi.