Mutfağını seç, sana baharat kişiliğini söyleyelim!

1/8 Mutfağının ana rengi ne olsun? Beyaz Sarı Krem rengi Turuncu

2/8 Mutfağında bu kokulardan hangisi daha baskın olsun? Taze kahve Limon Baharat Soğan

3/8 Mutfak mobilyaların hangi tarzda olmalı? Modern Vintage Rustik Endüstriyel

4/8 Bunlardan birini seç lütfen! Kocaman bir tezgah. Geniş depolama alanı. İyi ışık. Şık ve renkli aksesuarlar.

5/8 Bu bardaklardan hangisi mutfağında mutlaka olmalı? Cam Seramik Kupa Mika

6/8 Senin mutfağında bulunacak ve enerjini en çok yansıtacak şey bunlardan hangisi olur? Düzenleyici kutular. Renkli kaseler. Eski püskü ama değerli eşyalar. Şef bıçağı.

7/8 Mutfakta kullandığın tabakların tarzı nasıl olacak? Düz beyaz sade tabaklar olsun. Toprak tonlu seramik tabaklarımı çok seviyorum. Eski desenli tabaklar tam bana göre! Farklı renklerde karışık ve eğlenceli tabaklarım olmalı.