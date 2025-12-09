YEMEK

Mutfağını seç, sana baharat kişiliğini söyleyelim!

Her mutfağın bir ruhu, her baharatın bir tavrı var! Bize mutfağını anlat, karakterine uygun olan baharatı söyleyelim.

Hazırsan başlıyoruz!

1/8

Mutfağının ana rengi ne olsun?

Beyaz
Sarı
Krem rengi
Turuncu
2/8

Mutfağında bu kokulardan hangisi daha baskın olsun?

Taze kahve
Limon
Baharat
Soğan
3/8

Mutfak mobilyaların hangi tarzda olmalı?

Modern
Vintage
Rustik
Endüstriyel
4/8

Bunlardan birini seç lütfen!

Kocaman bir tezgah.
Geniş depolama alanı.
İyi ışık.
Şık ve renkli aksesuarlar.
5/8

Bu bardaklardan hangisi mutfağında mutlaka olmalı?

Cam
Seramik
Kupa
Mika
6/8

Senin mutfağında bulunacak ve enerjini en çok yansıtacak şey bunlardan hangisi olur?

Düzenleyici kutular.
Renkli kaseler.
Eski püskü ama değerli eşyalar.
Şef bıçağı.
7/8

Mutfakta kullandığın tabakların tarzı nasıl olacak?

Düz beyaz sade tabaklar olsun.
Toprak tonlu seramik tabaklarımı çok seviyorum.
Eski desenli tabaklar tam bana göre!
Farklı renklerde karışık ve eğlenceli tabaklarım olmalı.
8/8

Son olarak, bu aletlerden hangisi mutfağının yıldız parçası olur?

Kahve makinesi
Blender
Tost makinesi
Su ısıtıcı
Anahtar Kelimeler:
baharat mutfak kişilik özellikleri Baharatın Adı
