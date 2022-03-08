Mutfağınızda hemen hemen her şeyi kolayca yapabilmeniz için öneriler

Mutfakta vakit geçirmeyi ve farklı lezzetler denemeyi seviyor ancak tüm bunları kolayca halletmek istiyorsanız son yıllarda bir hayli çeşitlenen mutfak aletlerinden yardım alabilirsiniz. Mutfakta neredeyse her şeyi kolaylıkla yapmanıza yardımcı olacak ürün alternatiflerini sizin için derledik. Haydi, bu ürünleri birlikte inceleyelim!

1. Doğal ev yoğurdu yapmak artık çok kolay!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hem kendinizin hem sevdiklerinizin sağlığı için doğal ev yoğurdu yapmak istiyorsanız ev aletleri denildiğinde akla gelen ilk markalardan Tefal’in Yoğurtçum adını verdiği modele göz atmanızı öneririz. Tefal'in en sevilen ürünlerinden biri olan Yoğurtçum ile ev yapımı süzme yoğurtları da kolayca hazırlayabilirsiniz. LCD ekranı sayesinde istediğiniz pişirme programını ve pişirme süresini seçtikten sonra tüm işi emanet edebileceğiniz Yoğurtçum ile 125 ml kapasiteli 8 kavanoz ev yapımı yoğurt ya da 1 litre süzme yoğurt hazırlayabilirsiniz. İki programı da pişirmenin sonunda otomatik olarak kapanan yoğurt makinesinin şeffaf kapağı sayesinde pişirme sırasında gözlem yapabilirsiniz.

2. İncecik dilimlenmiş sebze ve meyveler için:

Rengarenk salatalar yaparken veya çıtır çıtır bir patates cipsi hazırlarken sebze ve meyveleri incecik dilimleyebileceğiniz bir yardımcı harika olmaz mıydı? Bu soruya yanıtınız "Evet!" ise Dalle markasının meyve ve sebze dilimleme makinesi sizin için harika bir alternatif olabilir. Dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde son derece güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım sunan bu makine ile kuru meyvelerden sebzelere, etten otlara birçok malzemeyi hızlı bir şekilde dilimleyebilirsiniz. Kalınlık ayarlama özelliği sayesinde sebze ve meyveleri dilediğiniz incelikte dilimleme imkanı sunan bu makine ile patatesleri incecik hale getirerek kendi mutfağınızda sağlıklı cipsler hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kuru meyve tüketmeyi seviyorsanız meyveleri kurutmadan önce bu makine yardımıyla çok pratik bir şekilde dilimleyebilirsiniz.

3. Mis gibi kokan sıcacık ekmekler yapmak hiç de zor değil!

Mis gibi kokan sağlıklı ekmekleri kendi mutfağınızda kolayca yapmak istiyorsanız Russell Hobbs markasının ekmek yapma makinesine göz atmalısınız. Kepekliden buğdaya farklı hamur türlerinden yapacağınız ekmek ve kekler için 12 farklı programı bulunan bu ekmek yapma makinesi, hızlı pişirme fonksiyonu sayesinde 55 dakikada pişirme işlemini tamamlayabilir. Classics Hızlı Ekmek Yapma Makinesi ile tüm malzemeleri koyup programı seçtikten sonra tek yapmanız gereken cihazın sizin için hamuru karıştırıp pişirmesini beklemek. Ayrıca önceden programlama özelliği sayesinde bu ürünü sabaha ya da iş çıkışına taze ekmek pişirmesi için ayarlayabilirsiniz.

4. Hamur işi yapmayı sevenlere!

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamur işlerine bayılıyor ama hamur yoğurmak gözünüzde büyüyorsa HOMEND Profashion 3041h Siyah Mutfak Şefi sizin için harika bir yardımcı olabilir. 1000 w gücündeki bu makine, dayanıklı çelik dişlileri sayesinde en yoğun karışımda bile zorlanmadan her zaman istediğiniz kıvamda hamurlar yoğurmanıza olanak tanır. 3 farklı ucu bulunan bu mikser, 4,5 litrelik çelik haznesi sayesinde son derece yeterli bir kapasiteye sahip. Ayrıca tek düğmeyle kolayca hız ayarı yapmanıza imkan tanıyan bu cihaz, mutfağınızdaki en sevdiğiniz yardımcılarınızdan biri olmaya aday.

5. Tam kıvamında çorbalar için:

Sofraların vazgeçilmez yemeklerinden biri de mis gibi sıcacık çorbalar! Hem sevdikleriniz hem kendiniz için tam kıvamında çorbalar pişirmek istiyorsanız H.Koenig markasının çorba makinesi modeline göz atmanızı öneririz. Kremsi ve taneli çorbalar, kompostolar ve smoothieler için 4 farklı programı bulunan bu makine; 1,1 litrelik hacmiyle son derece yeterli bir kapasite sunar. Maksimum 100 derece pişirme sıcaklığında çalışan cihaz, tercih ettiğiniz kıvam ve programa uygun olarak 1-36 dakika arasında pişirme işlemi yapar. İşten yorgun geldiğinizde sıcacık çorbanızın kolayca hazır olması için tek yapmanız gereken malzemeleri bu cihazın içine koyduktan sonra tüm işi ona bırakmak.

6. Tam teşekküllü bir mutfak robotu ile yapabileceklerinizin sınırı yok

Yemek yapmayı ve mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Seti ile yapabileceklerinizin sınırı yok desek abartmış olmayız. 700 watt motor gücüne sahip bu robot, 2 kanatlı bıçak sistemi sayesinde yüksek bir performans sunuyor. Çok amaçlı fonksiyonu ile parçalama, rendeleme ve karıştırma gibi farklı işlevleri yerine getiriyor. Ayrıca 1,5 litre kapasiteli geniş doğrama haznesiyle son derece konforlu bir kullanım sağlıyor. Turbo fonksiyonu sayesinde farklı malzemeleri kolayca istediğiniz kıvama getirmenize imkan tanıyan model, özel blender ayağı sayesinde işlem sırasında oluşabilecek sıçramaların önüne geçerek mutfak temizliği konusunda da işinizi kolaylaştırıyor.

7. Vitamin kaynağı taze meyve suyuna ne dersiniz?

Mutfağınızda kolayca taze sıkılmış meyve suyu hazırlamak istiyorsanız Arzum AR191 Meyvix Katı Meyve Sıkacağı tam size göre bir alternatif olabilir. 1000 w gücü ile taze sıkılmış meyve suyunun tadına varmanızı sağlayan Meyvix, geniş yiyecek kanalı sayesinde meyveleri bütün halinde atabilmenize imkan tanıyor. Paslanmaz çelik malzemesi ile uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu katı meyve sıkacağı, 2 litre kapasiteli posa haznesiyle kolaylık sunuyor. Ayrıca dilerseniz meyve suyunu sıktıktan sonra Meyvix'in kendi sürahisinde muhafaza ve servis edebilmenize imkan tanıyor.

8. Az eforla çok sağlıklı ve lezzetli yemekler:

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çok efor sarf etmeden lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirmek istiyorsanız Russell Hobbs 21850-56 Cook At Home Çoklu Yemek Pişirici'yi incelemelisiniz. Yavaş pişirmeden buharda pişirmeye, çorbadan güvece; birçok farklı yemeği kolayca yapmanıza olanak tanıyan 11 pişirme programına sahip bu akıllı yemek pişiriciyi 24 saate kadar önceden programlayabilirsiniz. Böylece dilediğiniz zaman yemeğinizin hazır olmasını sağlayabilirsiniz. 5 litrelik hacmiyle son derece geniş bir kapasite sunan bu akıllı pişirici ile hem ailenize hem misafirlerinize sağlıklı ve lezzetli yemekleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

9. Nar gibi kızarmış patatesleri kim sevmez?

Çıtır çıtır patates kızartmalarını da evde kolayca yapmak istiyorsanız Fakir markasının Gala adını verdiği fritöz modeli, mutfakta vazgeçilmez yardımcılarınızdan biri olabilir. 1500 watt gücündeki Gala, 1,5 litrelik yağ kapasitesiyle özellikle geniş ailelere hitap eder. Çıkarılabilen cam pencereli kabı ve yapışmaz pişirme kabı ile son derece kolay temizlenebilen bu fritözle nar gibi kızarmış patatesler yapmak çok kolay. Cihazın içine koyduğunuz yağın ısınmasını bekledikten ve ısınan yağın içine patatesleri attıktan sonra kısa sürede içinde çıtır çıtır patateslerin keyfini çıkarabilirsiniz. Ürünü sadece patates kızartmak için değil, sucuk ve sosis gibi yağda pişirilmesi gereken diğer gıdalar için de kullanabilirsiniz.

10. Lezzetine doyum olmayan smoothie'ler için:

Damakları şenlendiren lezzetli smoothie'leri kendi mutfağınızda yapmanız artık çok kolay. Elektrikli ev aletlerinin sevilen markası Vestel'in Mix & Go Inox Smoothie Blender adını verdiği model ile çok pratik bir şekilde çeşit çeşit içecekler hazırlayabilirsiniz. Sadece tek bir tuşla istediğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştıran Mix & Go, buz kırma özelliğiyle de gönülleri fetheder. Smoothie'nin yanı sıra milkshake ve frappe gibi içecekleri de hazırlamanıza olanak tanıyan bu cihaz, taşınabilir kapaklı şişeleri ile içeceklerinizi dilediğiniz yere götürmenize imkan tanır.