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Mutfağınızda yenilebilir çiçeklere yer açın

Elif Yaman Elif Yaman
27.05.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda yemek sunumlarında yenilebilir çiçek modası hüküm sürüyor. Birbirinden güzel rengarenk çiçekler görenlerin iştahını kabartıyor. Peki hangi çiçekler yenilebilir?

Mutfağınızda yenilebilir çiçeklere yer açın

Gastronomi sektörü sürekli kendini yenileyen, trendlere ayak uyduran bir sektördür. Eskiden pastalara krema, salatalara meyve kabuklarıyla yapılan süslemeler zaman için değişti ve daha eğlenceli bir hal aldı.

Birbirinden güzel şekilleri, mis gibi kokuları ve renk renk yapraklarıyla süslemelerin yeni gözdesi çiçekler; pastalarda, salatalarda, balık yemeklerinde, içeceklerde, sunumlarda kısacası gastronominin her alanında karşımıza çıkıyor.

yenilebilen çiçek menekşe

Süslemelerde; latin çiçeği, gül, menekşe, amber, hibiskus, lavanta, kabak çiçeği, hanımeli, papatya gibi çiçek çeşitleri kullanılıyor. Hazırlanan yemeklerde, konseptle ve yemek çeşidiyle uyumlu olarak kullanılan çiçekler hem göze hem de damağa hitap ediyor.

çiçeek

Balık yemeklerinde, tadı tere ve rokaya yakın olduğu için latin çiçeği kullanılıyor. Menekşe ve kabak çiçeği ise daha çok tatlı sunumlarında tabakları süslüyor. İçecek sunumlarında ise genellikle gül ve hanımeli çiçeğinden destek alınıyor. Buz küplerinin içinde dondurulan lavanta çiçekleri ile hoş bir görüntü elde ediliyor.

HER ÇİÇEK YENİLEBİLİR DEĞİLDİR

Çiçekler güzellikleriyle bizi büyüleseler de bazı çiçeklerin zehirli olabileceğini unutmamak gerekir. Zakkum çiçeği, ortanca ve orman gülü çiçeği zehirli çiçekler listesinin başında yer alıyor. Ayrıca menekşe çiçeğini kullanırken yeşil kısımlarından ayrılmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yenilebilir çiçekleri, alerji sorunu yaşayan kişilerin dikkatle tüketmesi konusunda da uyaralım.

BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİLİYOR

yenilebilen çiçek

Yenilebilir çiçekleri marketlerden satın alabileceğiniz gibi online sitelerden de sipariş verebilirsiniz. Canlılıklarının korunması, renklerinin solmaması için dikkatli saklamak gerekiyor. Havayla teması olmayan bir saklama kabının içine kağıt havlu serip çiçekleri birbirine aralıklı olarak yerleştirip buzdolabında saklayabilirsiniz.

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