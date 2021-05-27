Mutfağınızda yenilebilir çiçeklere yer açın

Gastronomi sektörü sürekli kendini yenileyen, trendlere ayak uyduran bir sektördür. Eskiden pastalara krema, salatalara meyve kabuklarıyla yapılan süslemeler zaman için değişti ve daha eğlenceli bir hal aldı.

Birbirinden güzel şekilleri, mis gibi kokuları ve renk renk yapraklarıyla süslemelerin yeni gözdesi çiçekler; pastalarda, salatalarda, balık yemeklerinde, içeceklerde, sunumlarda kısacası gastronominin her alanında karşımıza çıkıyor.

Süslemelerde; latin çiçeği, gül, menekşe, amber, hibiskus, lavanta, kabak çiçeği, hanımeli, papatya gibi çiçek çeşitleri kullanılıyor. Hazırlanan yemeklerde, konseptle ve yemek çeşidiyle uyumlu olarak kullanılan çiçekler hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Balık yemeklerinde, tadı tere ve rokaya yakın olduğu için latin çiçeği kullanılıyor. Menekşe ve kabak çiçeği ise daha çok tatlı sunumlarında tabakları süslüyor. İçecek sunumlarında ise genellikle gül ve hanımeli çiçeğinden destek alınıyor. Buz küplerinin içinde dondurulan lavanta çiçekleri ile hoş bir görüntü elde ediliyor.