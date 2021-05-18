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  4. Gaziantep’in özel lezzeti ‘dolmalık biber kurusu’ tescillendi

Gaziantep’in özel lezzeti ‘dolmalık biber kurusu’ tescillendi

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan 'Antep dolmalık biber kurusu', Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından tescillendi.

Gaziantep’in özel lezzeti ‘dolmalık biber kurusu’ tescillendi

Antep dolmalık biber kurusu, 40 dereceyi aşan sıcak havada, temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. 10- 15 gün süreyle toplanıp ipe dizilen kurutmalıklar, daha sonra sofralardaki yerini alıyor. Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, dolmalık biber kurusunun işlenmiş meyve ve sebzeler grubunda adı ile tescil edildiğini söyledi. Antep dolmalık biber kurusunun Ticaret Borsası tarafından tescili gerçekleştirilen 15’inci ürün olduğunu belirten Mehmet Akıncı, "Amacımız dünyaca meşhur Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırmak, aslına uygun hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak ve bu ürünlerin marka değerlerine katkı sağlamak. Bu bağlamda 15'inci yöresel ürünümüz Antep dolmalık biber kurusunu coğrafi işaretle taçlandırdık. Böylelikle şehrimizin tescilli ürün sayısı 51’yükseldi" dedi.

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Akıncı, Gaziantep'in lezzetleri arasında yer alan lahmacuna AB tescili almak için de başvuru yaptıklarını belirterek, "Bu başvurumuzun da kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz. Onaylanması durumunda şehrimizin baklavadan sonra ikinci AB tescilli ürünü Antep lahmacunu olacak" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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