Mutfağınızdaki en büyük yardımcınız en iyi rondo doğrayıcı çeşitleri

Rondo doğrayıcılar, mutfaktaki işleri kolaylaştıran en işlevsel ürünlerden biri. Peki, doğrayıcı ne işe yarar? Bir doğrayıcı ile gıdaları saniyeler içinde parçalayabilir, kesebilir ve hatta toz haline getirebilirsiniz. Bu pratik mutfak aletinin özellikleri marka ve modeline göre farklılık gösterebilir. Böyle bir durumda aklınıza "Doğrayıcı alırken nelere dikkat edilmeli?" sorusu gelebilir. Bıçak teknolojisi, hazne genişliği ve çalışma sistemi gibi detayların seçim aşamasında etkisi büyük. Birbirinden kullanışlı doğrayıcı çeşitlerine internet üzerinden tek bir tıkla ulaşabilir, bu ürünleri güvenli alışveriş imkanı ile satın alabilirsiniz.

1. Tek seferde çift hazne kullanımı

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Mutfakların demirbaşlarından biri olan rondo doğrayıcılar, iş yükünü azaltma konusunda oldukça başarılı. Bu yönüyle alkışı hak eden küçük ev aletlerinden biri de Arzum Dublex Doğrayıcı. Bu ürün sayesinde aynı anda farklı gıdaları doğrayabilirsiniz. Üstelik bu sırada gıdaların kokusu birbirine karışmaz. Dilerseniz ürünü tek hazneli olarak da kullanabilirsiniz. İki haznenin içinde de çift taraflı paslanmaz çelik bıçaklar var. Üst hazne 0.2, alt hazne ise 0.5 litrelik kullanım alanı sunar.

İki farklı hız kademesi sunan bu işlevsel doğrayıcıyı yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Mini ve kompakt bir doğrayıcı arayanları buraya alalım

Yalnız yaşayan ve çekirdek aileler için harika bir önerimiz var. "Pratik, kullanışlı ve kompakt olsun ama işimi de görsün." diyorsanız WMF Kitchen Mini Doğrayıcı, tam size göre. 0.3 litrelik bir kapasiteden oluşan hazne, BPA içermeyen plastik materyalden üretiliyor. Ana gövdesinde ise paslanmaz çelik olarak adlandırılan cromargan malzeme bulunuyor. Perfect Cut teknolojisi ile yüksek performans sergileyen rondonun çift taraflı bıçağı bulunuyor. Kolay bir kullanım sunan WMF Kitchen Doğrayıcı'nın çıkarılan tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

WMF kalitesi ile tanışmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

3. Hem hesaplı hem kaliteli

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Bütçenize uygun bir doğrayıcı rondo tavsiyesi mi istiyorsunuz? Öyleyse bu önerimizi değerlendirebilirsiniz. Arnica Quick Mix Rondo, ekonomik fiyatıyla yüzleri güldüren ve 500 wattlık performansıyla kalitesini ortaya koyan bir ürün. "Bu doğrayıcı ile neler yapılır?" diye düşünüyorsanız hemen cevaplayalım: Havuç, soğan ve kuru yemiş gibi sert gıdaları kısa sürede parçalayabilir; meyveleri püre haline getirebilirsiniz. Böylece lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz. 1 litrelik oldukça geniş bir hacme sahip ürün, sağlam yapısıyla size uzun yıllar boyunca eşlik eder. Otomatik emniyet sistemi bulunan bu model, 3 farklı renk seçeneğine sahip.

Arnica Quick Mix Rondo'yu ayrıntılı bir şekilde incelemek için bu linke tıklayın.

4. Mutfaktaki en şık yardımcınız: Russel Hobbs Doğrayıcı

Russel Hobbs Doğrayıcı'nın kırmızı ve siyah renk tasarımıyla mutfağınıza yakışacağını düşünüyoruz. 200 watt motor gücüne sahip rondonun haznesi camdan üretiliyor. Şık ve fonksiyonel bir ürün olan doğrayıcının haznesi, ek kapak sistemiyle saklama kabına dönüşüyor. Yani parçalama işleminden sonra ek kapağı sayesinde hazırladığınız malzemeyi rondonun içinde saklayabilirsiniz. "Russel Hobbs doğrayıcı nasıl kullanılır?" sorusunu merak ediyorsanız kullanımı oldukça basit. Tek elle kontrol düğmesine basarak çalıştırabilirsiniz. Durdurmak istediğinizde ise elinizi kaldırmanız yeterli.

500 ml kapasiteli ürünü buradan satın alabilirsiniz.

5. Fakir Atomic Rondo, yüksek performansıyla karşınızda!

Rondo alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi, ürünün çalışma performansı. Çünkü motorun güçlü bir performansa sahip olması, başarılı sonuçlar elde etmeyi sağlıyor. Sizin için de performans önde gelen bir kriterse Fakir Rondo Doğrayıcı'yı tercih edebilirsiniz. Bu ürün, 600 watt çalışma gücüyle malzemeleri kısa sürede parçalıyor. 1000 ml'lik geniş haznesiyle ideal bir ölçüye sahip olan doğrayıcının hız ayarı tek kademeden oluşuyor. Rondonun alt kısmında çalışma esnasında zeminde kaymayı engelleyen plastik altlık bulunuyor. Hazne içinde bulunan bıçak, paslanmaz çelik yapısıyla hijyenik bir kullanım sağlıyor.

Siz de Fakir Atomic Rondo'ya sahip olmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

6. Annelere yakışır bir hediye

Canımızdan çok sevdiğimiz annelerimizin yüzünü güldürmek paha biçilemez bir duygu. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, ona küçük sürprizler yaparak hediye almak. King Jetset Doğrayıcı da bu amaca yönelik ideal bir ürün. 1 litre kapasiteli geniş haznesi, ölçü kabı olarak kullanılabiliyor. Tek tuş ile çalışmaya başlıyor ve kullanışlı çalışma sistemi ile yormuyor. Motor gücü 400 watt olan ürün, 4'lü bıçak teknolojisi ile kolay bir kullanım sunuyor.

Çıkarılabilir parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz King Jetset Doğrayıcı'yı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

7. Mutfağınızın ustası: Tefal Masterchop Rondo

Mutfak aletlerinde yakaladığı başarılı ile tanınan Tefal, rondo doğrayıcılarıyla da harika bir iş çıkarıyor. Doğrama, parçalama ve kıyma işlemlerinde harika sonuçlar elde etmenizi sağlayan Tefal Masterchop, 500 watt motor gücüne sahip. Buz küplerini kolayca kırdığını da unutmadan ekleyelim. 1.5 litre genişliğinde maksi boy haznesi var. Kalabalık aileler için oldukça ideal olan ürünün 4'lü bıçak sistemi, paslanmaz çelik yapıdan oluşuyor. Haznenin tutma kulbu, ergonomik bir kullanım sağlıyor. Tek hız kademesi bulunan ürünü üstten bastırarak kolayca çalıştırabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanan parçaları sayesinde ürünü kolayca temizleyebilirsiniz.

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8. Çeyizinize uygun bir doğrayıcı

Çeyiz alışverişine çıkanları buraya alalım. Çeyizlerin olmazsa olmaz eşyalardan biri de elbette rondo doğrayıcılar. Başarılı performansı ile beğeni toplayan Stilevs Mega Plus Doğrayıcı da çeyizinizde yer almayı hak ediyor. Üstelik beyaz ve gri renkli tasarımıyla tezgahta şık bir görünüm sergiliyor. 500 watt motor gücüyle çalışan ürün, emniyetli bir mekanizmaya sahip. Gövde, 1500 ml'lik hazneye tam olarak oturduğunda doğrama işlemi başlıyor. Bas-çalıştır özelliği sayesinde kontrol tamamen sizde. Kablo sarma yeri bulunan doğrayıcıyı kullanım sonrası düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Ürünü satın almak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

9. Kışlık yiyeceklerinizi Karaca Vintage Doğrayıcı ile hazırlayın

Doğrayıcılar, kışlık yiyecek hazırlığında ihtiyaç duyulan ürünlerin başında geliyor. Bunun için de yüksek performansa sahip bir rondo tercih etmenizi öneriyoruz. Bizim tavsiyemiz ise retro görünümlü Karaca Doğrayıcı. 1.25 litrelik kapasitesi ile XXL boy bir hazneye sahip olduğunu belirtelim. 4 adet keskin paslanmaz çelik bıçağı sayesinde domatesleri kısa sürede püre haline getiriyor ve soğanları kolayca doğruyor. Ayrıca buz kırma fonksiyonu da bulunuyor. Hazne altında yer alan plastik aparat, zemine tutunmayı kolaylaştırıyor.

Motor gücü 500 watt olan Karaca Vintage Doğrayıcı'ya sahip olmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Vestel kalitesiyle tanışmaya hazır olun

Kullanıcılarından tam not alan Vestel Doğrayıcı'ya mutfağınızda yer vermeye hazır olun! Vestel Doğrayıcı'nın 500 watt motor gücü bulunuyor. 4'lü çelik bıçağı, parçalama ve doğrama konusunda harika işler çıkarıyor. Kolayca çıkarılabilen parçaları, zahmetsiz temizlik imkanı veriyor. Pratik bir kullanıma sahip olan Vestel Doğrayıcı, tek tuşla çalışıyor. 750 ml kapasiteli bu ürün, buz küplerini de kolayca parçalayabilmenize fırsat tanıyor. Şık tasarımıyla mutfağınıza renk katacak Vestel Doğrayıcı'yı kaçırmayın deriz!

Dayanıklı yapısıyla uzun süreli bir kullanım vadeden bu ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Hem karıştırıyor hem parçalıyor

En iyi rondo doğrayıcı ürünleri listesi, Bosch olmadan eksik kalır! İşlevsel özelliklerle donatılan Bosch Doğrayıcı, keskin bıçağının yanında çırpma diskine de sahip. Böylece sadece besinleri parçalamakla kalmıyor, aynı zamanda çırpma işlemini de yerine getiriyor. Anlık çalışma anlamına gelen Quot teknolojisiyle enerji tasarrufu sağlıyor. Motor gücü 400 watt olan ürünün haznesi 800 ml kapasiteye sahip. Polikarbon materyalden üretilen bu hazne, mikrodalga fırında kullanılabiliyor. Bu sayede hazırladığınız malzemeyi başka bir fırın kabına yerleştirmeden mikrodalgada pişirebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla depolama konusunda büyük bir alana ihtiyaç duymuyor. Kablo sarma yeri sayesinde saklama esnasında kablonun zarar görmesini engelliyor.

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12. Tam bir canavar: Korkmaz Pro Magic Doğrayıcı!

Sırada üstün performansıyla "canavar" olarak adlandırılan Korkmaz Magic Doğrayıcı var. Bu ürün, 900 watt motor gücü ile takdiri hak ediyor. Camdan üretilen haznenin kapasitesi, 1250 ml hacmiyle oldukça ideal bir kullanım sağlıyor. 4'lü bıçak sistemine sahip Korkmaz Magic Doğrayıcı, çalışma esnasında bıçaklara ulaşmayı engelleyen güvenli mekanizmasıyla sizi olası yaralanmalardan koruyor. Tek bir tuşa basılı tutarak tüm sebze ve meyveleri, hatta kuru yemişleri parçalayıp toz haline getirebilmenize imkan tanıyor.

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13. Altus Doğrayıcı ile mutfağınızda harikalar yaratın



İyi bir rondo doğrayıcı mutfakta işlerin kısa sürede bitmesini sağlıyor. Henüz bir rondo doğrayıcınız yoksa üzülmeyin! Altus Doğrayıcı ile mutfağınızda mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca mor ve beyaz renkli tasarımıyla estetik bir görünüme sahip olan ve 550 watt motor gücü sunan rondonun çift yönlü bıçakları paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. Ergonomik bir tasarımla donatılan Altus Doğrayıcı, tek düğmeden kontrol mekanizmasıyla oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Tek hız kademesiyle parçalama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Kaydırmaz altlığı sayesinde zemine sıkıca tutunuyor. Böylece doğrama işlemi yaparken iki elinizi kullanmanıza gerek kalmıyor. 1000 ml kapasiteli geniş haznesi, plastik materyalden oluşuyor.

Ürünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

