Mutfak hileleri: Az bilinen 5 pratik ipucu ile yemek yapmak artık çok kolay

Bu basit ipuçları, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha verimli ve keyifli hale getiriyor. Üstelik, sürdürülebilir yaşam trendleriyle birlikte, bu hileler gıda israfını azaltmaya ve mutfak eşyalarını daha uzun süre kullanmaya da yardımcı oluyor. Örneğin, yumurtaların tazeliğini kontrol ederek bozulmadan kullanabilir veya koku giderici yöntemlerle kimyasal temizleyicilere veda edebilirsiniz.

1. SOĞAN DOĞRARKEN AĞLAMAMAK İÇİN DONDURUCU YÖNTEMİ

Soğan doğrarken gözlerinizin yanmasını önlemek için bu basit hile mucize yaratıyor. Soğanın içindeki kükürt bileşikleri, gözlerinizi tahriş eder, ama bu yöntemi deneyin.

Nasıl yapılır: Soğanı soymadan önce 10-15 dakika buzdolabının dondurucu kısmında bekletin. Soğuk soğan, kükürt gazını daha az salgılar ve gözlerinizi korur. Alternatif olarak, doğrama sırasında bir bardak suyun yanında çalışın; gaz suya çekilir.

Ek ipucu: Keskin bir bıçak kullanın; bu, soğan hücrelerini daha az zedeler ve gaz salınımını azaltır.

2. YUMURTANIN TAZELİĞİNİ TEST ETME

Marketten aldığınız yumurtaların taze olup olmadığını anlamak için bu hızlı testi uygulayın. Yumurtalar bozulduğunda içindeki hava boşluğu büyür ve bu hile bunu tespit eder.

Nasıl yapılır: Bir kaseyi soğuk suyla doldurun ve yumurtayı içine bırakın. Taze yumurta dibe çöker, hafif bayat yumurta suyun içinde yan durur, bozulmuş yumurta ise yüzer. Yüzen yumurtaları hemen atın!

Ek ipucu: Taze yumurtalar haşlanırken kabukları zor soyulabilir. Haşlama suyuna bir tutam karbonat ekleyin, kabuklar kolayca çıkar.

3. YAPIŞKAN HAMURLA BAŞA ÇIKMA

Hamur işleri yaparken tezgaha veya elinize yapışan hamurlar sinir bozucu olabilir. Bu hile, mutfakta temizliği ve kolaylığı garantiliyor.

Nasıl yapılır: Hamuru yoğurmadan önce ellerinizi ve tezgahı hafifçe zeytinyağıyla yağlayın. Alternatif olarak, hamuru açarken un yerine nişasta kullanın; daha pürüzsüz bir yüzey sağlar. Yapışkan hamuru spatula yerine plastik bir kartla (eski kredi kartı gibi) kazıyın.

Ek ipucu: Hamuru buzdolabında 15 dakika dinlendirin; soğuk hamur daha az yapışır.

4. SOSLARIN TOPAKLANMASINI ÖNLEME

Beşamel veya peynir sosu yaparken topaklanma sorunu mu yaşıyorsunuz? Bu hileyle soslarınız her zaman pürüzsüz olacak.

Nasıl yapılır: Un veya nişastayı eklemeden önce tavada hafifçe kavurun; bu, topaklanmayı önler. Sıvıyı (süt veya su) azar azar ekleyin ve sürekli çırpın. Eğer topaklanırsa, sosu blender’dan geçirin veya ince bir süzgeçten süzün.

Ek ipucu: Peynir sosları için rende peyniri yavaşça ekleyin ve düşük ateşte eritin; yüksek ısı topaklanmaya neden olabilir.

5. KESME TAHTASINDA KOKU GİDERME

Sarımsak, soğan veya balık gibi güçlü kokular kesme tahtanıza mı siniyor? Bu doğal yöntemle tahtanızı tertemiz yapabilirsiniz.

Nasıl yapılır: Kesme tahtasını limon suyu ve tuz karışımıyla ovalayın. 5 dakika bekletin, ardından ılık suyla durulayın. Ahşap tahtalar için, duruladıktan sonra zeytinyağıyla hafifçe yağlayın; bu, tahtanın ömrünü uzatır.

Ek ipucu: Plastik tahtaları bulaşık makinesinde yıkamak kokuları gidermede etkili olabilir, ancak ahşap tahtalar için bu yöntemi kullanmayın.