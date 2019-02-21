Mutfak ringe döndü!

İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki aşçının kavga ettiği görülüyor. Aşçıları ayırmaya giden diğer aşçılar da bir süre sonra kendi aralarında kavgaya tutuşunca mutfak birbirine giriyor. Aşçılardan biri eline geçirdiği tencere ile diğer aşçıya vurmaya çalışıyor. İki kavgayı ayırmaya gelen siyah üniformalı bir çalışansa ne yaptıysa grupları ayıramadığı görülüyor.
Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kavganın nedeni sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu. İşte o görüntüler.
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