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Mutfak ringe döndü!

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

Çin'de bir restoranda iki aşçı yemek yaptıkları sırada, sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Ayırmaya çalışan diğer aşçılar da kavga edince mutfak karıştı.

İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki aşçının kavga ettiği görülüyor. Aşçıları ayırmaya giden diğer aşçılar da bir süre sonra kendi aralarında kavgaya tutuşunca mutfak birbirine giriyor. Aşçılardan biri eline geçirdiği tencere ile diğer aşçıya vurmaya çalışıyor. İki kavgayı ayırmaya gelen siyah üniformalı bir çalışansa ne yaptıysa grupları ayıramadığı görülüyor.

Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kavganın nedeni sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu. İşte o görüntüler.

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Anahtar Kelimeler:
çin restoran

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