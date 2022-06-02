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  4. Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

01.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak araç gereçleri arasında önemli bir yere sahip olan tavalar, yemek yaparken en büyük yardımcınız olur. Öyle ki kahvaltı sofralarında özenerek hazırladığınız leziz omletler ya da akşam yemeklerinde sunduğunuz damakları şenlendiren etler tavada pişerek sofraya gelir. Her mutfakta mutlaka bulunması gereken yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip en iyi tava hangisi öğrenmek ister misiniz? O hâlde yazımızı okumaya davetlisiniz!

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

Bol yağda kızartma işlemine son! Birbirinden lezzetli yemekleri az yağ kullanarak yanmaz ve yapışmaz tavada pişirebilirsiniz. Hem sağlıklı hem çok lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlayacak tavalar, mutfaklarınızın vazgeçilmezi hâline gelecek! Sağlıklı, dayanıklı ve kaliteli bir tava arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizin için özenle seçtiğimiz yanmaz ve yapışmaz tavalar sayesinde birbirinden leziz yemekler hazırlayabileceksiniz. Hazırsanız sizi yanmaz yapışmaz tava önerilerimizle baş başa bırakıyoruz.

1. Başka tava kulllanmak istemeyeceksiniz: Lava Metal Yuvarlak Döküm Tava

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

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Kaliteli, sağlam ve dayanıklı bir tava önerisine ihtiyacınız varsa sizi buraya alalım! Yanmaz yapışmaz Lava Metal Yuvarlak Döküm Tava, birbirinden leziz yemekleri hazırlarken mutfaktaki sağ kolunuz olacak! Her türlü pişirme tekniğine uygun tasarlanan ürün, az yağ kullanarak daha sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde uzun süre pişirme işlemi yapsanız bile zahmetsizce temizlenir. Tüm ocak modellerine uyum sağlayan döküm tava, et mühürleme işlemi için de en profesyonel tercihlerden biri. Gıdaların besin değerlerini kaybetmeden pişirilmesini sağlayan tavayı yakından incelemek için linke tıklamaya ne dersiniz?

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2. Daha lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlayacak: Schafer Stark 2 Parça Granit Döküm Tava Seti

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

En lezzetli tarifleri uygularken yardımcınız olacak yanmaz yapışmaz tava, şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla en çok da profesyonel ahçılar tarafından tercih ediliyor. Her mutfakta mutlaka bulunması gereken ürünler arasında ilk sırada yer alan Schafer Stark 2 Parça Granit Döküm Tava Seti, tüm yemekleri yapmanıza olanak sağlar. Et mühürleme işlemi için 28 cm boyutundaki büyük tavayı; omlet hazırlamak için de 20 cm boyutundaki küçük tavayı kullanabilirsiniz. İki yüzeyi de yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip olduğu için tavanın temizliği de son derece kolay!

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3. Antibakteriyel özelliği bulunan: Karaca Azul Bio Granit Grill ve Tava Set

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

Çocuklarınıza güvenle yemek hazırlayabileceğiniz en sağlıklı yapışmaz tava önerisi hangisi derseniz Karaca Azul Bio Granit Grill ve Tava Seti, antibakteriyel özelliği sayesinde güvenle tercih edebileceğiniz modellerden biri. Ürün, birbirinden leziz yemekleri en sağlıklı şekilde hazırlamanıza yardımcı olur. 26 cm grill ve 26 cm döküm tavadan oluşan 2'li set, dünya mutfağından sofranıza konuk olacak yemekleri en doğru teknikle pişirmenize olanak sağlar. Yüksek ısıya maruz kalsa bile ısınmayan sapları sayesinde tavayı kolayca tutmaya imkân tanır. Pek çok kişinin beğenisini kazanan ürünü sepetinize eklemeyi sakın unutmayın deriz.

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4. Kalın ve sağlam: ThermoAD Granit 3'lü Tava Seti

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

"Her işe yarayacak yanmaz yapışmaz tava önerisi istiyorum." diyorsanız sağlamlığıyla kullanıcılarından tam not alan ThermoAD Granit 3'lü Tava Seti, tam size göre! 20, 24 ve 28 cm boyutlara sahip tava seti sayesinde birçok yemeği pratik biçimde hazırlamanız mümkün. Üstelik yağ kullanmadan et mühürleme işlemini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca omletten ete kadar pek çok yiyeceğin hem altını hem üstünü istediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz. Mutfakta hünerlerinizi konuşturmak istiyorsanız mutlaka böyle bir tava setine sahip olmalısınız. 4 mm kalınlığındaki ürün, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korur. Mutfaktaki en iyi yardımcınızla tanışmaya hazır mısınız?

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5. Az miktar yağ ile lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz: İstoç Türk Özel Çelik Kapaklı Büyük Boy Granit Balık Tavası

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

Türk mutfağında genellikle çok yağ kullanılarak kızartılan balık yemekleri, sağlıklı yaşam biçimini benimseyenler için uygun olmayabilir. Az miktarda yağ ile çıtır çıtır kızarmış balıklar hazırlamak istiyorsanız İstoç Türk Özel Çelik Kapaklı Büyük Boy Granit Balık Tavası, tam size göre! Ürün, yemekleri sağlıklı pişirmenizi sağlayacak tüm özelliklere sahip. Yanmaz, yapışmaz ve çizilmez özellikli granit tava, dayanıklı materyali sayesinde uzun yıllar boyunca mutfakta sağ kolunuz olmaya aday! Çift yönlü pişirme işlemi gerektiren tüm ürünleri kolayca hazırlayabileceğiniz tavayla daha sağlıklı yemekler hazırlamaya ne dersiniz?

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6. Sağlamlığı ile bilinen: Tefal Titanium Elegance Thermo-Spot Teknolojili Yapışmaz Tava

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

"Kaliteli bir yapışmaz tava önerisi arıyorum." diyorsanız ürün tam da size göre! İndüksiyon, gaz ve elektrikli tüm ocak tiplerine uyum sağlayan Tefal Titanium Elegance Thermo-Spot Teknolojili Yapışmaz Tava, size uzun yıllar boyunca eşlik eder. Özel yapışmaz kaplaması sayesinde fazla yağ kullanmanıza gerek kalmadan hem sağlıklı hem lezzetli yemekler hazırlayabileceksiniz! Tüm pişirme işlemleri için özel olarak tasarlanan ürünün kullanımı da son derece kolay. Üstelik rahat tutuş sağlayan ergonomik sapının yanı sıra kullanıcılara üst düzey bir performans da sunuyor. Mutfakta favoriniz olacak ürünü incelemeden geçmeyin deriz.

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7. Yüksek ısıya dayanıklı: TAÇ Aksu Granit Titan Döküm Tava

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

Yüksek ısıya dayanıklı yanmaz ve yapışmaz tava tavsiyesi istiyorsanız doğru yerdesiniz! Yüksek ısıya maruz kaldığında bile kalitesinden ödün vermeyen TAÇ Aksu Granit Titan Döküm Tava, en leziz yemekleri hazırlamanıza yardımcı olur. Krem tonlarındaki iç tabanı ve kahverengi sap tasarımı sayesinde oldukça şık görünen tava, mutfak dekorasyonunuza da çok yakışacak! 3 kat PTFE yanmaz ve yapışmaz malzemeyle kaplanan ürün, az miktar yağda sağlıklı yemekler pişirmenizi sağlayacak! Temizliği son derece kolay olan tavayı, bulaşık makinesinde gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

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8. Derinliği ile dikkat çeken: Mehtap Granit Wok Tava

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

"Soteleme işlemleri için en iyi yanmaz yapışmaz tava hangisi?" diye soracak olursanız Mehtap Granit Wok Tava hiç düşünmeden alabileceğiniz ürünlerden biri. Gerek yerli gerekse yabancı mutfaklarda sıkça kullanılan soteleme ve farklı pişirme teknikleri için tercih edeceğiniz wok tava, kalitesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde yüksek ısıda pişirme işlemini gerçekleştirmenizi sağlayan ürün, hafif ve ergonomik yapısıyla en çok tercih edilen tava modelleri arasında yer alıyor. Uzun ömürlü tavanın boyu da 30 cm. Eh, daha ne olsun? Hadi, buyurun!

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9. Bu teknolojiye hayran kalacaksınız: Karaca Bio Diamond Antibakteriyel Kulp Tava

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

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"En sağlıklı yapışmaz tava hangisi?" derseniz Antibakteriyel Silver Nano-Tech Kulp teknolojisiyle geliştirilen harika bir ürünle karşınızdayız, Karaca Bio Diamond Antibakteriyel Kulp Tava! Ürünün gümüş nano partiküllerle kaplanan kulbu, uzun yıllar boyunca antibakteriyel kalarak sağlığınızı korumaya devam eder. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde az miktarda yağ ile kızartma veya mühürleme yapabilirsiniz. Dilerseniz hiç yağ kullanmadan omlet ve sebze pişirebilir ya da sote yapabilirsiniz. Yemek yaparken hijyene özen gösteriyorsanız bulaşık makinesinde bile yıkanabilen ürünle tanışma vaktiniz sizce de gelmedi mi?

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10. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak: FAMİPA Granit Tava Seti

Mutfaklarınız için sağlıklı ve dayanıklı en iyi yanmaz yapışmaz tava önerileri

Mutfakta en büyük yardımcınız olacak pişirme setiyle tanışmak ister misiniz? "Evet." dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde sizi şöyle alalım! 3 farklı boyutuyla her yemeği pişirmenize olanak sağlayacak FAMİPA Granit Tava Seti, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alır. 20, 22 ve 24 cm boyutlara sahip 3'lü tava seti; yağsız omletin yanı sıra et mühürleme ve az yağlı kızartma yapmanızı da kolaylaştırır. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlayacak ürüne göz atmadan geçmeyin deriz.

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