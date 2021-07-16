Mutfaklarınızda hayatınızı kolaylaştıran 15 pratik mutfak aleti

İşten yorgun döndüğünüzde veya evde kendinize vakit ayırdığınızda hızlı ve pratik şekilde bir yemek hazırlamak hepimiz için öncelik halini alıyor. Tam da bu noktada, doğru aletlerin elinizin altında olması her şeyi kolaylaştırıyor. Mutfakta geçirdiğiniz zamanı çok daha keyifli hale getirecek birbirinden kullanışlı 15 mutfak araç ve gereçlerine gelin birlikte bir göz atalım.

1- Yeni nesil karıştırıcınız

Çırpıcı ve karıştırıcı olarak kullanabileceğiniz bu ürünün en güzel özelliği ise hamur yoğurabilir olması! 5000ml karıştırma hazneye sahip bu mikser, hız kontrolü sayesinde sizi yormayacak.

Arzum Gastromix Stand Mikser’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Modern sefer tası

İster çift katman isterseniz tek katman olarak kullanabileceğiniz özelliğine sahip modern sefer tası paslanmaz çelikten üretilmiştir. Aynı anda 4 yumurta haşlama özelliğine sahip Vakum aparatı ve özel kapağı sayesinde yiyeceklerinize uzun süreli tazelik sağlar.

Arzum Foodie Modern Sefer Tası’na BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Elektrikli ızgara

Bu elektrikli ızgara ile mangal keyiflerinizi, termostat ayarı ile istenilen sıcaklığı kolayca yapabileceksiniz.

Griletto Elektrikli Izgara’yı BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Suyu taşırmayan damacana pompası

Tek dokunuşla açma/kapama düğmesi ile kolayca su alabileceksiniz. Artık damacanadaki su boşa gitmeyecek!

Narpump Damacana Pompası’na BURADAN ulaşabilirsiniz.

5 -Kişiye özel blender

Bu el blenderı, dolabınızda çok az yer kaplayacak ve artık size özel bir ürün. 570 ml ve 400 ml kapasiteli karıştırma şişeleri ile işinizi çok kolaylaştıracak. Üstelik çelik bıçakları sayesinde buz kırabileceksiniz!

Shake'N Take Joy Kişisel Blender’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Dijital Yoğurt Yapma Makinesi

Hayatınızı kolaylaştıracak bu makineye bayılacaksınız! Basit dijital zaman ayarlama fonksiyonu sayesinde artık tencere tava ile uğraşarak yoğurt yapmayacaksınız.

Weewell Dijital Yoğurt Yapma Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Elektrikli pişirici

Elektrikli pişiricinin yapışmaz yüzeyi sayesinde dilediğiniz her şeyi pişirebileceksiniz. Kalabalık sofralarınızda işlerinizi kolaylaştıracak bu ürün ayarlanabilir ısı ayarı ile yemeklerinizi de hep taze tutacak.

Arzum Elektrikli Pişirici’ye BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Türk Kahvesi Makinesi

Dört fincana kadar kapasitesi olan kahve makinesi ile ağır ateşte pişirme özelliğiyle közde kahve tadını da hissedeceksiniz.

Arzum OKKA Minio Türk Kahvesi makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Kahve öğütücü

Kahve tiryakilerinin bayılacağı bu kahve öğütücü size taze öğütülmüş kahve zevkini yaşatacak.

Arzum kahve öğütücüye BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Waffy Max Waffle makinesi

Sofralarımızın yemek sonrası tatlısı haline gelen waffle keyfi artık evlerinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Arzum Waffy Max Waffle Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

11- Yeni evlenenlere özel kampanya

Bu 4’lü set mutfakta kaybettiğiniz zamanı size geri kazandıracak. İçerisinde bulunan kahve makinası, konuşan çay makinesi, mutfak robotu ve tost makinesine bayılacaksınız!

Karaca Grand Gurme Evlilik Paketine BURADAN ulaşabilirsiniz.

12- Ekmeklerinizi artık evlerinizde yapacaksınız

Tam 13 farklı pişirme programı ile istediğiniz ekmeği kolayca pişirebileceksiniz. Artık marketlerde ekmek aramak zorunda kalmayacaksınız ve istediğiniz sağlıklı ekmeği kendiniz yapabileceksiniz.

Arzum Panetti Ekmek Yapma Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

13- Semaver tadında çay makinesi

3,5 lt Kettle, 1,5 lt cam çay tenceresi kapasitesi sayesinde kalabalık misafirlerinize semaver keyfi yaşatabileceksiniz.

Arzum Ehlikeyf Samower Çay Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

14- Katı meyve sıkacağı

Sizi fazla iş gücünden kurtaracak bu ürün sayesinde, meyveleri bütün halinde atıp meyve suyu şeklinde geri alacaksınız.

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15- Mikrodalga değil mucize!

Evlerin olmazsa olmazı mikrodalgalar ile yemeklerinizi ısıtmanız artık çok kolay. Bu rahatlıktan mahrum kalmayıp Amazon prime fırsatlarından yararlanamak için

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