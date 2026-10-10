YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Mutfakta herkesin yaptığı bu hata gıda zehirlenmesi riskini artırıyor

Yemek hazırlarken elleri yıkamak, gıda güvenliğinin en temel kurallarından biri. Araştırmalar, birçok kişinin ellerini gerektiği kadar sık ve doğru teknikle yıkamadığını ortaya koyuyor.

Mutfakta herkesin yaptığı bu hata gıda zehirlenmesi riskini artırıyor
Nilgün Arabacı

Yemek yapmadan önce elleri suya tutmak, biraz sabun kullanmak ve ardından mutfak havlusuyla kurulamak çoğu kişiye yeterli geliyor. Doğru el yıkama, yalnızca elleri sudan geçirmekten ibaret değil.

Gıda güvenliği eğitmeni ve eski şef Carla Contreras ile diyetisyen ve gıda bilimci Jennifer Pallian, mutfakta el hijyeninin neden önemli olduğunu ve en sık yapılan hataların nasıl önlenebileceğini anlattı.

EL YIKARKEN EN SIK YAPILAN HATALAR

Pek çok kişi yemek hazırlamaya başlamadan önce, çiğ tavukla uğraştıktan sonra veya çöpleri çıkardıktan sonra ellerini yıkaması gerektiğini biliyor. Uzmanlara göre asıl sorun, yemek hazırlama sırasında yapılan işler arasında el hijyeninin unutulması.

Pallian, insanların ellerini yıkamayı düşündüklerinde bu niyeti bazen gerçekten yıkamış olmakla karıştırdığını belirtiyor. Ona göre elleri hızlıca sudan geçirmek ve sabunu kısa süre kullanmak, mikropların uzaklaştırılması için yeterli olmayabiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği yaygın hatalar arasında şunlar bulunuyor:

Ellerini ıslatmadan sabun kullanmak: El yıkama işleminin doğru sırayla yapılması gerekiyor.

Yeterince ovalamamak: Sabunla en az 20 saniye boyunca ovalama yapılması öneriliyor.

Kirli havluyla kurulamak: Temiz olmayan bir havlu, ellerin yeniden kirlenmesine neden olabiliyor.

Pallian, kurulamanın da el yıkamanın önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Çünkü doğru kurulama, durulama sırasında gevşeyen ancak tamamen uzaklaştırılmayan kalıntıların giderilmesine yardımcı oluyor.

Mutfakta herkesin yaptığı bu hata gıda zehirlenmesi riskini artırıyor 1

MUTFAKTA BAKTERİLER BEKLENMEDİK YERLERDE OLABİLİYOR

Uzmanlara göre evlerde görülen gıda kaynaklı hastalıkların yaklaşık yüzde 20'si ev mutfaklarıyla ilişkilendiriliyor. Hatalı el yıkama; norovirüs, Salmonella, Campylobacter, E. coli ve Listeria gibi hastalık yapabilen mikroorganizmaların yayılmasına katkıda bulunabiliyor.

USDA'nın araştırmasında, gerçek bakteriler yerine izlenebilir ve zararsız bir bakteri modeli kullanılarak mutfaktaki çapraz bulaşma incelendi. Sonuçlar, mikroorganizmaların eller aracılığıyla farklı yüzeylere taşınabildiğini gösterdi.

Araştırmada mutfak lavabolarının yüzde 34'ünde, baharat kavanozlarının yaklaşık yüzde 50'sinde ve kavunların yüzde 26'sında bulaşma tespit edildi.

Pallian, çiğ et veya tavuktan ellere geçen mikroorganizmaların, doğrudan tüketilen yiyeceklere ve yüzeylere taşınabileceğine dikkat çekiyor. Pişirilmeden tüketilen gıdalarda bu bulaşmayı ortadan kaldıracak bir pişirme aşaması da bulunmuyor.

DOĞRU EL YIKAMA NASIL YAPILMALI?

El yıkamanın etkili olabilmesi için işlemin bütün adımlarının uygulanması gerekiyor. Pallian, el yıkamayı yalnızca bir alışkanlık olarak görmek yerine, her adımın tamamlandığından emin olunmasını öneriyor.

Doğru el yıkamanın beş adımı şöyle:

Ellerinizi ıslatın. Ellerinizi temiz, akan suyun altında ıslatın.

Sabun kullanın. Ellerinizin bütün yüzeylerine ulaşacak şekilde sabun uygulayın.

En az 20 saniye ovalayın. Avuç içlerini, el sırtlarını, parmak aralarını ve tırnak çevrelerini iyice temizleyin.

İyice durulayın. Sabunu akan suyla tamamen uzaklaştırın.

Temiz bir havluyla kurulayın. Kirli veya nemli bir mutfak havlusunu tekrar tekrar kullanmaktan kaçının.

Uzmanlar, 20 saniyelik süreyi takip etmek için “İyi ki doğdun” şarkısının iki kez söylenebileceğini belirtiyor. Bu süre, sabunun kir ve mikroorganizmaların uzaklaştırılmasına yardımcı olabilmesi için yeterince ovalama yapılmasını sağlıyor.

HANGİ DURUMLARDA ELLER YENİDEN YIKANMALI?

Gıda güvenliği eğitmeni Contreras, mutfağa her girişte, yapılan iş değiştiğinde ve eldiven kullanırken bile el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Örneğin çiğ tavuk doğradıktan sonra havuç rendelemeye geçerken eller yeniden yıkanmalı. Bunun yanı sıra çöpe dokunmak, cep telefonunu kullanmak veya buzdolabının kapağını açmak gibi günlük hareketlerin ardından da ellerin kirlenebileceği unutulmamalı.

Eldiven kullanmak da el yıkamanın yerini tutmuyor. Eldiven takmadan önce ve farklı işlere geçerken gerektiğinde ellerin temizlenmesi önem taşıyor.

Yemek hazırlığı sırasında el yıkamak için birkaç kez ara vermek zaman alıcı gibi görünse de bu basit önlem, mikroorganizmaların mutfakta ve yiyeceklerde yayılma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Markette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuşMarkette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuş
2027 Michelin Rehberi’nin Türkiye ulusal seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak2027 Michelin Rehberi’nin Türkiye ulusal seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bakteri mutfak el
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.