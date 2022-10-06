YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

05.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leziz yiyecek ve içecekler hazırlamak için mutfakta zevkle vakit geçiriyor olabilirsiniz. Ancak güzel sofralar kurmak için uzun uzun uğraşmak her ne kadar keyifli olsa da günün koşuşturmacası ile birleştiğinde çok vakit alabiliyor. Neyse ki mutfakta size bolca vakit kazandıracak ürünleri derledik. İşinizi kolaylaştıracak bu ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Leziz yemekler, pastalar ve kahveler hazırlamak gözünüzü korkutuyor olabilir. Ancak sağlıklı kızartmalardan tadına doyum olmayan ev yoğurduna, bol köpüklü kahveden çıtır çıtır kızarmış ekmek yapımına kadar göz korkutan bütün lezzetleri kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bunun için zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak mutfak ürünlerine ihtiyacınız var. Hazırsanız işinizi kolaylaştıracak ürünleri beraber inceleyelim!

1. Sağlıklı kızartmalar için: Philips Essential Airfryer Fritöz

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Listenin ilk sırasında yemek yapmayı daha kolay hâle getiren harika bir airfyer önerimiz var. Philips Essential Airfryer Fritöz'ün yedi farklı pişirme programıyla et yemeklerinden hamur işlerine, kızartmadan sebze yemeklerine kadar birçok gıdayı kolaylıkla pişirebilirsiniz. Üstelik airfryer teknolojisi sayesinde fazla yağ kullanmanıza gerek kalmadan dışı çıtır çıtır, içi sulu lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Anne eli değmiş gibi hissedeceğiniz: Cookplus Mutfaksever Yoğurt Makinesi

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Yoğurdu marketten almak yerine kendiniz mayalamak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise sizi Cookplus Mutfaksever Yoğurt Makinesi'yle tanıştıralım. Ürünün otomatik ısı ayarı sayesinde yoğurdu sürekli kontrol etmenize gerek kalmaz. Üstelik yaklaşık sekiz saat kadar kısa bir süre içerisinde tam kıvamında taze mayalanmış yoğurtlar yapabilirsiniz. Yoğurdu mayaladıktan sonra cam kavanozda buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Kahvesinde bol köpük sevenler için: Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Yemeklerden sonra bol köpüklü kahve içmeyi seviyorsanız tercihinizi Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi'nden yana kullanabilirsiniz. Ürün, tek seferde dört kişilik kahve pişirme imkânı tanıyor. Bu sayede ayrı ayrı kahve pişirmek yerine bir kerede her fincanda aynı lezzeti elde edebilirsiniz. Üstelik kahve hazır olduğunda cihaz otomatik olarak uyarıda bulunuyor. Size de eşsiz kahve lezzetinin keyfini çıkarmak kalıyor.

Ürünü İncele

4. Enfes smoothie lezzetine hazır olun: Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Mutfak gereçlerinde akla gelen ilk markalardan biri hiç şüphesiz Arzum. Kahvaltı yapmaya vaktiniz yoksa ya da pratik bir içecek hazırlamak istiyorsanız Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender ile harika smoothie'ler yapabilirsiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ürünün kullanımı oldukça kolay. Karıştırma şişesinin içine istediğiniz gıdaları koyduktan sonra tek tuşla içeceğinizi hazır hâle getirebilirsiniz. Üstelik karıştırma şişelerini dilediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi: Electrolux Ekmek Kızartma Makinesi

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Mutfakta vakitten tasarruf etmenizi sağlayacak bir yardımcı arıyorsanız sizi Electrolux Ekmek Kızartma Makinesi ile tanıştıralım. Cihazın çok fonksiyonlu özellikleri sayesinde ekmek ve simitleri kızartabilir, hamur ve kruvasanları ısıtabilirsiniz. Model, yedi farklı program seçeneği ile damak tadınıza en uygun kızartma ve ısıtma yöntemini seçmenize imkân tanır. Pratik bir kızartma makinesi arıyorsanız bu ürünü incelemeden geçmeyin.

Ürünü İncele

6. Sağlıklı yemeklere merhaba: Russell Hobbs Buharlı Pişirici

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Hayatın koşuşturmacası arasında sağlıklı yemekler hazırlamak için vakit bulamıyorsanız tam da size göre bir önerimiz var. Russell Hobbs Buharlı Pişirici, besinlerin vitamin değerini koruyarak sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlıyor. Cihazın üç farklı sepeti ve geniş pişirme haznesi sayesinde tek seferde farklı yiyecekler pişirebilirsiniz. Bu sayede hem zamandan tasarruf edebilir hem sağlıklı ve leziz yemekler hazırlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Kendi küçük ama marifeti büyük: Axentia Mini Mikser

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Sıradaki önerimiz hem çok kullanışlı hem neredeyse hiç yer kaplamıyor. Kahvenizi ekstra köpüklü seviyorsanız Axentia Mini Mikser'i denemelisiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ürünü yumurta çırpmak, puding yapmak ya da krem şanti hazırlamak için kullanabilirsiniz. Üstelik mini boyu ve pille çalışması sayesinde ürünü işte, tatilde ya da piknikte de kolayca kullanabilirsiniz. Elinizin altından eksik etmek istemeyeceğiniz ürünü incelemenizde fayda var.

Ürünü İncele

8. Mükemmel şekilde kabaran kekler için: Kenwood Kırmızı Mutfak Şefi

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Hamur hazırlamak için uzun uzun uğraşmaktan sıkıldınız mı? O hâlde hem zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak hem sizi gereksiz bulaşıktan kurtaracak harika bir önerimiz var. Kenwood Kırmızı Mutfak Şefi'nin farklı aparatları ile ekmek, pizza, kek, patates püresi, krema, pasta hamuru ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Üstelik sıçrama önleyici kapağı sayesinde malzemeleri sıçrama derdi olmadan kolaylıkla çırpabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Pratik kullanım: TEFAL Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Ekmek yapmak sandığınız kadar zor değil. Sadece bunun için doğru cihazı seçmeniz lazım. Pratik şekilde ekmek yapmanızı sağlayacak TEFAL Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi'nin 12 farklı programıyla her damak tadına uygun, lezzetli ekmekler pişirebilirsiniz. Üstelik ürünü, çıkarılabilen yapışmaz tavası sayesinde elde ve bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Kahve zamanı: Melitta Look V Perfection Filtre Kahve Makinesi

Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Filtre kahve tadından vazgeçemiyorsanız sizleri pratiklik sunan Melitta Look V Perfection Filtre Kahve Makinesi ile tanıştıralım. Ürünün kullanımı epey kolay. Önce su deposunu doldurun. Ardından modelin haznesinde yer alan filtrenin içerisine filtre kahveyi koyun. Sonrasında tek tuşla kahve yapımına başlayabilirsiniz. Geniş sürahisi sayesinde aynı anda 10 kişiye enfes kahveler hazırlayabilirsiniz. Üstelik ürünü elde veya bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kahve makinesi yoğurt makinesi ekmek kızartma makinesi buharlı pişirici filtre kahve makinesi kızartma makinesi mikser smoothie blender yağsız fritöz yumurta pişirme makinesi yiyecekler leziz çırpma güzel sofra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Tümünü Gör
Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Bilgisayarınıza uygun bir SSD modellerini keşfedin, disk boyutu problemlerinden kurtulun

Bilgisayarınıza uygun bir SSD modellerini keşfedin, disk boyutu problemlerinden kurtulun

Hem konsol hem bilgisayarda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz gamepad çeşitleri

Hem konsol hem bilgisayarda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz gamepad çeşitleri

Voleybol oynarken güvenliğinizi garanti almanızı sağlayacak dayanıklı voleybol dizlikleri

Voleybol oynarken güvenliğinizi garanti almanızı sağlayacak dayanıklı voleybol dizlikleri

Stiliyle yine göz kamaştırdı! Hadise'nin çok beğenilen o kombinine alternatif öneriler

Stiliyle yine göz kamaştırdı! Hadise'nin çok beğenilen o kombinine alternatif öneriler

Evinize keyif, hayatınıza kolaylık katacak en havalı TikTok ürünleri

Evinize keyif, hayatınıza kolaylık katacak en havalı TikTok ürünleri

Tümünü Gör
Evinize keyif, hayatınıza kolaylık katacak en havalı TikTok ürünleri

Evinize keyif, hayatınıza kolaylık katacak en havalı TikTok ürünleri

Sürekli bilgisayar başında olanlar çok sevecek! Konforuyla sizi kendine bağlayacak

Sürekli bilgisayar başında olanlar çok sevecek! Konforuyla sizi kendine bağlayacak

Masanızı işgal eden kablo yığınlarından sizi kurtaracak kablosuz klavye ve mouse setleri

Masanızı işgal eden kablo yığınlarından sizi kurtaracak kablosuz klavye ve mouse setleri

Yazlık giysilerinizi kaldırmaya başladıysanız bu saklama hurçlarına mutlaka göz atın

Yazlık giysilerinizi kaldırmaya başladıysanız bu saklama hurçlarına mutlaka göz atın

Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar

Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar

Oyun tutkunlarının oyundan aldığı keyfi arttıracak en güçlü ve iyi oyun konsolları

Oyun tutkunlarının oyundan aldığı keyfi arttıracak en güçlü ve iyi oyun konsolları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Pişirmeden önce kesinlikle yıkamamanız gereken yiyecekler! Yavaş yavaş zehirliyor, yemeğin tadını bozuyor

Pişirmeden önce kesinlikle yıkamayın! Zehirleyebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin... Lezzetine lezzet katıyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Herkesin başına gelebilir: Çorbaların kesilmemesi için yapılması gereken püf noktalar

Çok sık yaşanıyor: Çorbaların kesilmemesi için...

Protein kaynağı yumurta hastanelik eden bir zehre dönüşebilir! Sakın kartonundan çıkarmayın

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Yüzyılların şifası, anneannelerin ilacı! Kemik suyu nedir, kemik suyu faydaları nelerdir?

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Aslında çözümü kolay! Yoğurdun sulanmaması için dikkat etmeniz gerekenler

Çözümü kolay! Yoğurdun sulanmasını bu şekilde önleyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.