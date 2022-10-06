Mutfakta size hayal edemeyeceğiniz kadar zaman kazandıracak cihaz önerileri

Leziz yemekler, pastalar ve kahveler hazırlamak gözünüzü korkutuyor olabilir. Ancak sağlıklı kızartmalardan tadına doyum olmayan ev yoğurduna, bol köpüklü kahveden çıtır çıtır kızarmış ekmek yapımına kadar göz korkutan bütün lezzetleri kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bunun için zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak mutfak ürünlerine ihtiyacınız var. Hazırsanız işinizi kolaylaştıracak ürünleri beraber inceleyelim!

1. Sağlıklı kızartmalar için: Philips Essential Airfryer Fritöz

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Listenin ilk sırasında yemek yapmayı daha kolay hâle getiren harika bir airfyer önerimiz var. Philips Essential Airfryer Fritöz'ün yedi farklı pişirme programıyla et yemeklerinden hamur işlerine, kızartmadan sebze yemeklerine kadar birçok gıdayı kolaylıkla pişirebilirsiniz. Üstelik airfryer teknolojisi sayesinde fazla yağ kullanmanıza gerek kalmadan dışı çıtır çıtır, içi sulu lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

2. Anne eli değmiş gibi hissedeceğiniz: Cookplus Mutfaksever Yoğurt Makinesi

Yoğurdu marketten almak yerine kendiniz mayalamak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise sizi Cookplus Mutfaksever Yoğurt Makinesi'yle tanıştıralım. Ürünün otomatik ısı ayarı sayesinde yoğurdu sürekli kontrol etmenize gerek kalmaz. Üstelik yaklaşık sekiz saat kadar kısa bir süre içerisinde tam kıvamında taze mayalanmış yoğurtlar yapabilirsiniz. Yoğurdu mayaladıktan sonra cam kavanozda buzdolabına kaldırabilirsiniz.

3. Kahvesinde bol köpük sevenler için: Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi

Yemeklerden sonra bol köpüklü kahve içmeyi seviyorsanız tercihinizi Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi'nden yana kullanabilirsiniz. Ürün, tek seferde dört kişilik kahve pişirme imkânı tanıyor. Bu sayede ayrı ayrı kahve pişirmek yerine bir kerede her fincanda aynı lezzeti elde edebilirsiniz. Üstelik kahve hazır olduğunda cihaz otomatik olarak uyarıda bulunuyor. Size de eşsiz kahve lezzetinin keyfini çıkarmak kalıyor.

4. Enfes smoothie lezzetine hazır olun: Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

Mutfak gereçlerinde akla gelen ilk markalardan biri hiç şüphesiz Arzum. Kahvaltı yapmaya vaktiniz yoksa ya da pratik bir içecek hazırlamak istiyorsanız Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender ile harika smoothie'ler yapabilirsiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ürünün kullanımı oldukça kolay. Karıştırma şişesinin içine istediğiniz gıdaları koyduktan sonra tek tuşla içeceğinizi hazır hâle getirebilirsiniz. Üstelik karıştırma şişelerini dilediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

5. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi: Electrolux Ekmek Kızartma Makinesi

Mutfakta vakitten tasarruf etmenizi sağlayacak bir yardımcı arıyorsanız sizi Electrolux Ekmek Kızartma Makinesi ile tanıştıralım. Cihazın çok fonksiyonlu özellikleri sayesinde ekmek ve simitleri kızartabilir, hamur ve kruvasanları ısıtabilirsiniz. Model, yedi farklı program seçeneği ile damak tadınıza en uygun kızartma ve ısıtma yöntemini seçmenize imkân tanır. Pratik bir kızartma makinesi arıyorsanız bu ürünü incelemeden geçmeyin.

6. Sağlıklı yemeklere merhaba: Russell Hobbs Buharlı Pişirici

Hayatın koşuşturmacası arasında sağlıklı yemekler hazırlamak için vakit bulamıyorsanız tam da size göre bir önerimiz var. Russell Hobbs Buharlı Pişirici, besinlerin vitamin değerini koruyarak sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlıyor. Cihazın üç farklı sepeti ve geniş pişirme haznesi sayesinde tek seferde farklı yiyecekler pişirebilirsiniz. Bu sayede hem zamandan tasarruf edebilir hem sağlıklı ve leziz yemekler hazırlayabilirsiniz.

7. Kendi küçük ama marifeti büyük: Axentia Mini Mikser

Sıradaki önerimiz hem çok kullanışlı hem neredeyse hiç yer kaplamıyor. Kahvenizi ekstra köpüklü seviyorsanız Axentia Mini Mikser'i denemelisiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ürünü yumurta çırpmak, puding yapmak ya da krem şanti hazırlamak için kullanabilirsiniz. Üstelik mini boyu ve pille çalışması sayesinde ürünü işte, tatilde ya da piknikte de kolayca kullanabilirsiniz. Elinizin altından eksik etmek istemeyeceğiniz ürünü incelemenizde fayda var.

8. Mükemmel şekilde kabaran kekler için: Kenwood Kırmızı Mutfak Şefi

Hamur hazırlamak için uzun uzun uğraşmaktan sıkıldınız mı? O hâlde hem zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak hem sizi gereksiz bulaşıktan kurtaracak harika bir önerimiz var. Kenwood Kırmızı Mutfak Şefi'nin farklı aparatları ile ekmek, pizza, kek, patates püresi, krema, pasta hamuru ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Üstelik sıçrama önleyici kapağı sayesinde malzemeleri sıçrama derdi olmadan kolaylıkla çırpabilirsiniz.

9. Pratik kullanım: TEFAL Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi

Ekmek yapmak sandığınız kadar zor değil. Sadece bunun için doğru cihazı seçmeniz lazım. Pratik şekilde ekmek yapmanızı sağlayacak TEFAL Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi'nin 12 farklı programıyla her damak tadına uygun, lezzetli ekmekler pişirebilirsiniz. Üstelik ürünü, çıkarılabilen yapışmaz tavası sayesinde elde ve bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

10. Kahve zamanı: Melitta Look V Perfection Filtre Kahve Makinesi

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Filtre kahve tadından vazgeçemiyorsanız sizleri pratiklik sunan Melitta Look V Perfection Filtre Kahve Makinesi ile tanıştıralım. Ürünün kullanımı epey kolay. Önce su deposunu doldurun. Ardından modelin haznesinde yer alan filtrenin içerisine filtre kahveyi koyun. Sonrasında tek tuşla kahve yapımına başlayabilirsiniz. Geniş sürahisi sayesinde aynı anda 10 kişiye enfes kahveler hazırlayabilirsiniz. Üstelik ürünü elde veya bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.