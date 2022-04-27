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Mutlaka deneyin! Çıtır çıtır kadayıf tarifi

27.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramında hangi tatlıyı yapacağınızı düşünüyorsanız kadayıf tatlısı yapabilirsiniz. Oldukça kolay ve lezzet bombası olan bu kadayıf tarifi ile istediğiniz tatlıya kavuşabilirsiniz. Kadayıf tatlısı hem siz hem de sevdikleriniz için vazgeçilmez tatlılar arasında olacak!

Mutlaka deneyin! Çıtır çıtır kadayıf tarifi

Kadayıf tatlısı lezzeti sayesinde herkes tarafından sevilerek yeniliyor. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında bulunan kadayıfı yapmak oldukça kolay. Bayram tatlıları içinde hem görsel hem de tat olarak en etkili sonuçları veren tatlı olan kadayıfı isteğinize göre cevizli ve fıstıklı olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Size hazırladığımız kadayıf tarifi ile istediğiniz lezzeti elde edebilirsiniz.

KADAYIF TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram tel kadayıf
  • 200 gram eritilmiş tereyağı
  • ½ su bardağı antep fıstığı içi
  • 1 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı
  • Şerbeti için:
  • 4 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • ½ adet taze sıkılmış limon suyu

YAPILIŞI

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  • İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Tencereye aktardığınız su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ocaktan aldıktan hemen sonra limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.
  • Taze kadayıfları derin bir kap içerisine alın ve üzerlerine eritilmiş tereyağı azar azar dökerek güzelce harmanlayın.
  • Tel kadayıflar yağlanınca yarısını yuvarlak ya da kare bir tepsiye yerleştirip avuç içinizle bastırarak sıkışmalarını sağlayın.
  • Üzerine arzunuza göre bolca fıstık veya ceviz içi serpin.
  • Tel kadayıfların diğer yarısını üzerlerine yerleştirip tekrar bastırarak sıkışmalarını sağlayın.
  • Kadayıfı önceden ısınmış fırında 180 derece alt kısma yakın olacak şekilde yerleştirip kontrollü bir şekilde 45 dakika pişirin. (Kadayıfın altı daha zor piştiği için alt raflara almanızı tavsiye ediyoruz.)
  • Fırından çıkan kadayıfın ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek her tarafının eşit şekilde ıslanmasını sağlayın.
  • Şerbetin soğumuş olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Şerbetiniz de sıcak olursa, tatlınız hamur olur.
  • Kadayıfın şerbetini çekmesi için birkaç saat bekleyin. Şerbetini çeken tatlıyı ister kare ister üçgen şeklinde dilimleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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