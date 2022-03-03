Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir? Mutlu Canavar Ailesi oyuncuları kimler?

Mutlu Canavar Ailesi filmi 2018 yılında gösterime girdi. Animasyon filmler arasında olan Mutlu Canavar Ailesi filmi konusuyla ön plana çıkıyor. Film, David SAfier'in 'Mutlu Aile' adlı çocuk kitabından uyarlanmıştır. Filmin 2.si 2021'de çekildi. Peki Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MUTLU CANAVAR AİLESİ KONUSU NEDİR?

Wishbone ailesi birlikte mutlu değildir. Bu aile, ilişkilerini güçlendirmek için hep beraber aktivite yapma kararı alır. Ailenin annesi Emma, dışarıda güzel vakit geçirme planları yapmıştır. Ancak aile, dışarı çıktığında kötü bir büyücünün lanetine uğrar. Bu büyü ile aile üyeleri, canavara dönüşür.

MUTLU CANAVAR AİLESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?