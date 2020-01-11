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  4. 'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma

'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 15 Ocak'ta kutlanacak 'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenledi. Yarışma, Türkiye'deki uluslararası katılımcılara da açık.

'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 15 Ocak'ta kutlanacak 'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenledi. Yarışma, Türkiye'deki uluslararası katılımcılara da açık.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında ülkedeki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için ödüllü yarışma düzenledi. Uluslararası alanda 15 Ocak'ta kutlanacak 'Müzede Selfie Günü' için Türkiye’de düzenlenen yarışmaya 11 Ocak'tan itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Türkiye'deki müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.
Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye’de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye’deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.

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