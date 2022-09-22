"Müziği bıraktım" demişti! Zerrin Özer'den yeni karar: Çok kızmayın

Haziran ayında sosyal medyadan paylaşım yapan Zerrin Özer, "Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki, sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" demişti.

Zerrin Özer bu kararını ancak 89 gün sürdürebildi. Özer, mesleğine dönmeye karar verdi.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan 64 yaşındaki Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?"



