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Ben Fero müzik listelerini alt üst etti

zeynep.ok zeynep.ok
MÜZİK  | 06.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Rap müziğin son dönemde yükselen ismi Ben Fero’nun 20 Şubat tarihinde yayınlanan Orman Kanunları albümü, yayınlandığı gün Spotify’da tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı.

Ben Fero müzik listelerini alt üst etti

Spotify verilerine göre, Ben Fero’nun Orman Kanunları albümü aynı zamanda yayınlandığı günden bir hafta sonra da Spotify’da tüm zamanların Türkiye haftalık dinlenme rekorunun sahibi oldu.

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9 gün boyunca Türkçe Rap çalma listesinin kapağında yer alan Ben Fero’nun, Orman Kanunları albümündeki 10 şarkının 10’u da albümün yayınlandığı gün Türkiye Top 50 listesinde ilk 12 şarkı arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Bu, Türkiye’de bir ilk çünkü ilk defa bir sanatçı albümündeki tüm şarkılar ile Türkiye Top 50 listesinin zirvesini kapladı.

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Ben Fero yaptığı açıklamada “Böylesi bir başarı yakalamak benim için bir onur. En önemlisi, beni dinleyen ve müziğimden keyif alanlara ayrıca teşekkürler. Benim için çok değerli” dedi.

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Almanya doğumlu genç müzisyen, geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan ilk single çalışması Mahallemiz Esmer ile 8 yaşından beri amatör olarak ilgilendiği rap müziğe profesyonel bir adım attı.

İlk single çalışmasının ardından arka arkaya müzikseverlerle buluşturduğu Kimlerdensin ve 3 2 1 adlı şarkılarını çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Orman Kanunları spotify ben fero

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