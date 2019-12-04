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#MüziğinYıldızları Ödül Töreni’ne geri sayım başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek #MüziğinYıldızları ödül törenine geri sayım başladı.Türkiye’nin önemli iyi radyo ve müzik platformu MüzikOnair tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan #MüziğinYıldızları ödül törenine geri sayım başladı.

#MüziğinYıldızları Ödül Töreni’ne geri sayım başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek #MüziğinYıldızları ödül törenine geri sayım başladı.

Türkiye’nin önemli iyi radyo ve müzik platformu MüzikOnair tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan #MüziğinYıldızları ödül törenine geri sayım başladı. Etkinlikte 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 3 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirilecek. Aday değerlendirmeleri 1 ile 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken finalistler mesleğinde uzman birçok seçkin jüri tarafından 30 Aralık tarihinde açıklanacak. Ardından 2 Ocak ile 22 Ocak arası gerçekleşecek olan halk oylamasıyla birlikte kazanan adaylar, 27 Ocak Pazartesi akşamı ödüllerin sahibi olacak. Görkemli bir atmosfer eşliğinde gerçekleşecek olan ödül törenin sunuculuğunu ise başarılı radyo programcısı Ceyhun Yılmaz üstlenecek.

Büyük sürprizlerin beklendiği ödül töreninde, uzun yıllar Popstar yarışmasından da jüri üyesi olarak tanıdığımız televizyon programcısı Armağan Çağlayan, duayen gazeteci Ertuğrul Özkök ve başarılı sanatçı Işın Karaca gibi kendi alanında öne çıkan birçok değerli jüri üyesi, Türkiye’nin en prestijli ödül töreni olan Müziğin Yıldızları’na yön verecek. Finalistleri belirleyecek olan jürideki diğer isimler ise şu şekilde; Doç.Dr. Michael Kuyucu, Behzat Gerçeker, Bülent Seyhan, Hakan Gence, Hakan Uç, Hopdedik Ayhan, Umut Parkın, Özcan Beylan, Özden Bora, Ömür Gedik, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Mehmet Güler, Dr. Necdet Kenar, Turgay Polat, Jochen Praehl, Aslıhan Umar, Yeşim Pekiner, Dr. Kenan Sayacı ve Tanzer Ercanpolat.

En iyi Tikktoker seçilecek
Son günlerin popüler uygulaması Tiktok da unutulmadı. Türkiye’de ilk kez bu gecede Tiktoker ödülü verilecek.

Neslican Tay adına ödül verilecek
Geçtiğimiz aylarda vefat eden Neslican Tay da gecede unutulmadı. Kansere karşı verdiği mücadele ile sembolleşen Neslican için, BAU Neslican Tay Sosyal Sorumluluk Ödülü verilecek.

#MüziğinYıldızları Ödül Töreni’ne geri sayım başladı

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