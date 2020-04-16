Myanmar’daki yarasalarda 6 yeni koronavirüs çeşidi bulundu

PLOS ONE adlı bilimsel bir dergide yayınlanan bulgular, yarasalardaki koronavirüslerin daha geniş çaplı anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bilim insanları bu bulguların gelecekteki virüslerin tespitinde ve olası başka salgınları önlemede gösterilen küresel çabaya katkı sağlayacağını düşünüyor. Smithsonian Küresel Sağlık Programı’nda görev yapan Marc Valitutto, viral pandemilerin insan sağlığının vahşi yaşam ve çevresel faktörlerle yakın ilişki içinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Koronavirüsün Çin’de yarasalardan insana yayıldığı düşünülüyor; Smithsonian’daki bilim insanları ise, bu alandaki çalışmaların artarak daha öteye götürülmesi gerektiğini, böylece yeni koronavirüslerin taşıyıcılık potansiyellerinin daha iyi anlaşılacağını söylüyor.

Smithsonian Küresel Sağlık Programı yetkilileri, ilk kez keşfedilen bu virüslerden ikisinin Covid-19, SARS veya MERS’le yakından ilişkili olmayan başka koronavirüs çeşidi olduğunu belirtti.

Bilim insanları, hastalığın yayılma koşullarını daha iyi anlayabilmek için hayvanlar üzerinde biyolojik araştırmalar yaparken yeni virüsleri keşfettiklerini açıkladı. PREDICT olarak da bilinen bu araştırma projesi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarasından destekleniyor.

Ekip, araştırma bölgesi olarak arazi kullanımındaki değişiklikler sonucu insanların vahşi yaşamla yakın temasta olduğu Myanmar’a odaklandı. Bu araştırma kapsamında Mayıs 2016 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında yarasalardan 750’den fazla tükürük ve dışkı örneği toplanaran söz konusu bulgular elde edildi. Uzmanlar, yarasalarda henüz keşfedilmemiş binlerce tür koronavirüs bulunduğunu tahmin ediyor.



Elektron mikroskobu altında elde edilen görüntüde SARS-COV-2 virüsü, sağlıklı bir hücreyi enfekte etme sürecine başlarken görülüyor.

Smithsonian Küresel Sağlık Programı direktörü ve araştırma ekibinden Suzan Murray, koronavirüsün birçok türünün insanlar için risk oluşturmadığını belirtti. Murray, virüslerin hayvanlarda yol açtığı hastalıkları kaynağında incelemenin olası tehditleri önlemek için önemli olduğunu sözlerine ekledi. Suzan Murray, “İyi bir gözlem, araştırma ve eğitim salgınları ortaya çıkmadan önce önleyebilecek en iyi araçlardır.” dedi.



