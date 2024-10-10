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Mynet, TechConnect Baku 2024’te sosyal ağlarda siber güvenliği ve yapay zekayı konuştu

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
10.10.2024 09:31
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Bu sene Bakü'de düzenlenen TechConnect Baku 2024, siber güvenlik ve yapay zeka alanında bugünün ve geleceğin çözümlerini ele alan bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü. Caspipot’un ana sponsorlardan biri olduğu etkinliğe Mynet’in CEO’su Ali Rıza Bozkır ve CTO’su Özgür Özcan da katılım gösterdi.

Mynet, TechConnect Baku 2024’te sosyal ağlarda siber güvenliği ve yapay zekayı konuştu

Ali Rıza Bozkır, CEO olarak katılımıyla Bakü’de pek çok üniversitede panellere katılarak Generative AI ve DALL-E, ChatGPT gibi modellerin yükselişine yönelik konuşmalar gerçekleştirip etkinliği onurlandırırken, Özgür Özcan ise sosyal ağlarda siber güvenliğin önemini vurgulayan panellerde yer aldı.

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MYNET CTO'SU ÖZGÜR ÖZCAN CYBER DEFENSE ON SOCİAL NETWORKS BAŞLIKLI PANELDE SORULARI YANITLADI

Mynet CTO'su Özgür Özcan, moderatörlüğünü İsmayil Tahmazov’un yaptığı Cyber Defense on Social Networks başlıklı panelde, sosyal ağlar üzerindeki siber tehditlere karşı nasıl savunma geliştirilebileceği konusunda soruları yanıtladı. Sosyal medya platformlarında güvenlik açıklarının nasıl kapatılacağı ve gelecekte bu platformlardaki tehditlerin nasıl şekilleneceği üzerine detaylı bir tartışma yürütüldü. Özcan, Mynet’in dijital güvenlik konusundaki stratejik yaklaşımlarını ve bu alandaki tecrübelerini paylaştı.

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MYNET CEO’SU ALİ RIZA BOZKIR, MYNET‘TE YAPAY ZEKANIN KULLANILDIĞI PROJELERE YÖNELİK BİLGİLER VERDİ

Mynet CEO’su Ali Rıza Bozkır ise, etkinlik süresince Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 5 farklı üniversitede katıldığı panellerde Generative AI ve DALL-E, ChatGPT gibi modellerin yükselişi, günümüze etkileri ve Mynet‘te yapay zekanın kullanıldığı projelere yönelik bilgiler vererek soruları yanıtladı. Ayrıca, Mynet’i de bünyesinde barındıran Mediazone grubuna ve yatırımlarına yönelik de açıklamalarda bulundu.

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TechConnect Baku 2024, bölgedeki teknoloji profesyonelleri için önemli bir buluşma noktası oldu. Caspipot’un sunduğu farklı ve güçlü siber güvenlik çözümleri, hem panellerde hem de networking alanlarında dikkat çekti.

Mynet gibi öncü sosyal platformların ve birçok kurumsal yapının siber tehditlere karşı korunmasını sağlayan Caspipot, atak trafiğini izleyip atak yüzeyini algılayan ve çeşitli testler gerçekleştiren sezgisel ve yenilikçi yazılımıyla öne çıktı. Mynet’in de Caspipot’un gelişmiş çözümlerinden faydalanarak dijital güvenliğini güçlendirdiği bu işbirliği, etkinlik katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Bu sayede, katılımcılar hem mevcut teknolojileri hem de gelecekteki potansiyel siber güvenlik stratejilerini daha yakından görme fırsatı buldu.

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Bakü
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