Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'

Deprem kendini bir kez daha hatırlattı. Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derininde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının hemen ardından ise Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, "Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'
Ufuk Dağ

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nde 14.55'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Çanakkale, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Bulgaristan'da bile hissedilen depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Naci Görür den korkutan açıklama: Her an büyük bir deprem olabilir 1

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür'den bir kez daha korkutan açıklama geldi. Her an büyük bir deprem olabileceğini belirten Görür, 'Er ya da geç hazır olun' dedi.

Naci Görür den korkutan açıklama: Her an büyük bir deprem olabilir 2

Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın." notunu düştü.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liderler arasında ilginç şakalaşma! Macron kahkaha atıp yüzünü tokatladıLiderler arasında ilginç şakalaşma! Macron kahkaha atıp yüzünü tokatladı
Kaybolan köpeklerini bulana ödül verecekler!Kaybolan köpeklerini bulana ödül verecekler!

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Prof. Dr. Naci Görür naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.