Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nde 14.55'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Çanakkale, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Bulgaristan'da bile hissedilen depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür'den bir kez daha korkutan açıklama geldi. Her an büyük bir deprem olabileceğini belirten Görür, 'Er ya da geç hazır olun' dedi.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın." notunu düştü.