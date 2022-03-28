MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat kimdir? Hakan Yonat ne iş yapıyor?

Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat kimdir? Hakan Yonat ne iş yapıyor?

28.03.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat, ünlü şarkıcının Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat kimdir? Hakan Yonat ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat kimdir? Hakan Yonat ne iş yapıyor?

Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Nadide Sultan, TRT1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı, eşi ve müzik kariyeri ile ilgili konuştu. Peki Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat kimdir? Hakan Yonat ne iş yapıyor? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

Nadide Sultan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

NADİDE SULTAN'IN EŞİ HAKAN YONAT KİMDİR?

Nadide Sultan, reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile evlidir. Çiftin, Kaan isminde bir oğlu vardır.

Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat kimdir?

NADİDE SULTAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da doğdu.

Nadide Sultan aslen Konyalıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlayan Nadide Sultan, müziğe hep ilgi duydu.

Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda vokal ve solistlik yaptı. Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca 2001 yapımı Çifte Bela dizisinde oynadı, bu dizide Ayşe Tolga ile başrolü üstlendi. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu Üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu.

2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Eğitimine de devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl bestesi kendisine ait dijital single çalışması Anlayan Anlar'ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i ve son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni müzik severlere sundu. Nadide Sultan, üç yıldır birlikte olduğu ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile tarihinde nikah masasına oturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı! 'Düşersiniz bak'Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı! 'Düşersiniz bak'
Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'
Seksi videosu ortalığı yaktı: Kızım düştüm be!Seksi videosu ortalığı yaktı: Kızım düştüm be!
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

Sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.