Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Nadide Sultan, TRT1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı, eşi ve müzik kariyeri ile ilgili konuştu. Peki Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat kimdir? Hakan Yonat ne iş yapıyor? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

NADİDE SULTAN'IN EŞİ HAKAN YONAT KİMDİR?

Nadide Sultan, reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile evlidir. Çiftin, Kaan isminde bir oğlu vardır.

NADİDE SULTAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da doğdu.

Nadide Sultan aslen Konyalıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlayan Nadide Sultan, müziğe hep ilgi duydu.

Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda vokal ve solistlik yaptı. Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca 2001 yapımı Çifte Bela dizisinde oynadı, bu dizide Ayşe Tolga ile başrolü üstlendi. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu Üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu.

2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Eğitimine de devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl bestesi kendisine ait dijital single çalışması Anlayan Anlar'ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i ve son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni müzik severlere sundu. Nadide Sultan, üç yıldır birlikte olduğu ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile tarihinde nikah masasına oturdu.

