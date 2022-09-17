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Nadir bulunan deniz canlısı yarısı yenmiş halde kıyıya vurdu! Yerliler büyük bir şaşkınlık yaşadı

17.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’daki turistik bir plaj yerlileri şaşırtan bir duruma sahne oldu. Olağanüstü derece nadir görülen yaklaşık 300 ila 600 metre derinliklerde yaşadığı tahmin edilen bir deniz canlısı yarısı yeniş halde kıyıya vurdu. Yerli halk deniz canlısını gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Nadir bulunan deniz canlısı yarısı yenmiş halde kıyıya vurdu! Yerliler büyük bir şaşkınlık yaşadı

Devasa büyüklükteki kalamarı görenler şaşkınlık yaşarken deniz canlısının yarısı yenilmiş bedeni meraklı gözlerle çevrelendi. The New Zealand Herald’ın haberine göre, kafadanbacaklı ailesinin bir parçası olan deniz canlısı 4 metre büyüklüğündeydi. Yetkililer bu canlının ender rastlanan türlerinin uzunluğunun 11 metreye kadar ulaştığını belirtti.

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“YAYGIN BİR BULGU DEĞİL”

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Yeni Zelanda'nın güney Adası Te Waipounamu'nun kuzey ucunda Farewell Spit'te bulunan deniz canlısı bir tur rehberi tarafından keşfedildi. Tur rehberi Anton Donaldson, “Bu herhangi bir plajda yaygın bir bulgu değil, bu yüzden doğru zamanda orada olabilirseniz, bu hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsat. Hayatta bir kez görülebilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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