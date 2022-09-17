Nadir bulunan deniz canlısı yarısı yenmiş halde kıyıya vurdu! Yerliler büyük bir şaşkınlık yaşadı

Devasa büyüklükteki kalamarı görenler şaşkınlık yaşarken deniz canlısının yarısı yenilmiş bedeni meraklı gözlerle çevrelendi. The New Zealand Herald’ın haberine göre, kafadanbacaklı ailesinin bir parçası olan deniz canlısı 4 metre büyüklüğündeydi. Yetkililer bu canlının ender rastlanan türlerinin uzunluğunun 11 metreye kadar ulaştığını belirtti.

“YAYGIN BİR BULGU DEĞİL”

Yeni Zelanda'nın güney Adası Te Waipounamu'nun kuzey ucunda Farewell Spit'te bulunan deniz canlısı bir tur rehberi tarafından keşfedildi. Tur rehberi Anton Donaldson, “Bu herhangi bir plajda yaygın bir bulgu değil, bu yüzden doğru zamanda orada olabilirseniz, bu hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsat. Hayatta bir kez görülebilir” dedi.



