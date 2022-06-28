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Nadir görülen beyin hastalığı hayatını mahvetti! “Son 23 yılımı hatırlamadan uyanıyorum"

28.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir görülen bir beyin rahatsızlığından mustarip bir barmen bazen her güne altı yaşında olduğunu düşünerek başladığını ve dokuz yıllık nişanlısının kendisini kaçırdığına inandığını söyledi. 29 yaşındaki Chloe Barnard, hastalığının hayatını ve anılarını mahvettiğini itiraf etti.

Nadir görülen beyin hastalığı hayatını mahvetti! “Son 23 yılımı hatırlamadan uyanıyorum"

İngiltere’nin Leicestershire eyaletinin Melton Mowbray bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Chloe Barnard isimli bir kadın nadir görülen bir beyin hastalığıyla mücadele ediyor. 19 yaşındayken felç geçirdikten sonra hafızasında büyük kayıplar yaşadığını dile getiren Barnard, birkaç ayda bir şiddetli nöbetler geçirerek 9 yıllık nişanlısına saldırdığını anlattı. Hafızasında anılarını yöneten bölümdeki kesintiler nedeniyle Barnard, kimi zaman kim olduğunu tamamen unutuyor ve kendisini 6 yaşında bir çocuk zannediyor.

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“KİM OLDUĞUMU BİLMEDEN UYANDIM”

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Yaşadığı nöbetlerin birinden söz eden Barnard, “Bir gün yatağımda uyandığımda evimizin merdivenlerinden aşağıya indim ve bulunduğum yeri hiç tanımadığımı fark ettim. Koltukta bir adam ve köpek oturuyordu. Onlara ‘Siz kimsiniz?’ diye bağırdım. Eşim kontrollü bir şekilde beni yatıp üzerimi örttü. 6 yaşında olduğumu sanıyordum ve adamın beni kaçırdığını düşünerek ona İngiliz anahtarıyla saldırdım” dedi.

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Eşinin anne ve babasına haber verdikten sonra sakinleştiğini ve 24 saat içinde hafızasının yavaş yavaş geri geldiğini anlatan Barnard, “Tamamen iyileşmem 1 haftamı aldı. Durumun herhangi bir tedavisi yok ve bununla baş etmem gerekiyor. Uykusuzluk ve stres hastalığımı tetikliyor” diye konuştu.

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İngiltere
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