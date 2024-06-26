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  4. Nafaka kriziyle gündemdeydi… Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Böyle duyurdu

Nafaka kriziyle gündemdeydi… Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 12:26
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Eski eşi İbrahim Kutluay ile yaşadığı nafaka kriziyle son dönemde gündemde olan Demet Şener üçüncü kez nikah masasına oturacağını duyurdu. Şener, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Şener, mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Nafaka kriziyle gündemdeydi… Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Böyle duyurdu

Son dönemde eski kocası İbrahim Kutluay ile yaşadığı nafaka kriziyle sık sık gündeme gelen Demet Şener üçüncü kez nikah masasına oturacak. Şener, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı.

BÜYÜK TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Sevgilisinin Bodrum Türkbükü'de kiraladığı evde ettiği evlilik teklifine, 'evet' diyen Demet Şener'in bir hayli büyük tektaşı dikkatlerden kaçmadı.

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TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Demet Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.

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'İMZAYA GEREK YOK' DEMİŞTİ

Demet Şener daha önce; "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu bilmiyorum. Herhangi bir imzaya gerek yok. Hiçbir beklentim yok, şart değil" açıklamasını yapmıştı.

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Demet Şener, 2005 - 2018 arasında İbrahim Kutluay, 2019 - 2021 arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı.

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