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Nagehan Şaşmaz şikayetçi oldu! Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor

06.10.2020 08:52 | Son Güncelleme:
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Nagehan Şaşmaz şikayetçi oldu! Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor

Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz arasındaki gerilim sürüyor. Necati Şaşmaz'ın Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunduğu iddiası gündeme geldi. Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kurtlar Vadisi serisiyle ünlenen Necati Şaşmaz ile 2012’de evlendiği Nagehan Şaşmaz, geçen yıl karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait ses kayıtları ve Whatsapp yazışmaların yer aldığı bir CD’yi mahkemeye delil olarak sundu. Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; 11 ayrı ses kaydı ve Whatsapp yazışmalarının ‘evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını’ belirten Nagehan Şaşmaz avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.

“QR KODUNU OKUTUP KENDİ BİLGİSAYARINA TAŞIDI”

Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz’ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz’dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi. Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.

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TARAFLAR UZLAŞAMAYINCA...

Nagehan Şaşmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.

Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam henüz bisanmamissa ne özel hayatın ihlali evli oldugu müddet boyunca hayat bir olmaali ve haklı deliller ise bence lehine kullanılmalı yoksa insanlar birbirlerini nasil suclayacaklar yada nasıl delil sunacaklar her sey özel hayat gizliliği oldu anlayamadim gitti.
Güvenin ve saygının bittiği bir aile bitmiş demektir .Fazla karıştırma Necati..
hukukta başka hiçbir şekilde elde edilemeyecek deliller olduğu için ses kaydı delil sayılıyor. Kadında ses kayıtlarının kendine ait olduğunu belirtmiş. Dolayısı ile boşanma davasında delil olarak kabul edilir, ve Necati Şaşmaz boşanma davasında istediğini elde eder. Hakkında açılan diğer davada ise beraat eder. Kadının çırpınışları hem yersiz hem de yetersiz.

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