Nagihan Karadere'den Survivor öncesi sürpriz karar!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışmacı olmak için yeniden hazırlanan Nagihan Karadere sevgilisi Ramiz Özbay ile yolları ayırdı.

YENİDEN ALDATILMA KORKUSU MU?

Nagihan, daha önce gittiği Survivor'da eşi tarafından aldatılmış ve zorlu bir dönem geçirmişti. Eşinden ayrıldıktan sonra iş adamı Ramiz Özbay ile aşk yaşamaya başlayan Nagihan, ayrılık kararı aldı. Survivor'a gidecek olan Nagihan'ın yeniden aldatılma korkusundan dolayı ayrılmak istediği iddia edildi. (Posta)