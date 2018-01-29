MAGAZİN

Nagihan Karadere'den Survivor öncesi sürpriz karar!

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 21:52 | Son Güncelleme 11 saat önce

Survivor'a gittiğinde eşinin ihanetine uğrayan Nagihan Karadere'nin yeni sezona başlamadan önce sevgilisinden aldatılma korkusundan dolayı ayrıldığı söyleniyor.

Nagihan Karadere'den Survivor öncesi sürpriz karar!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışmacı olmak için yeniden hazırlanan Nagihan Karadere sevgilisi Ramiz Özbay ile yolları ayırdı.

YENİDEN ALDATILMA KORKUSU MU?
Nagihan, daha önce gittiği Survivor'da eşi tarafından aldatılmış ve zorlu bir dönem geçirmişti. Eşinden ayrıldıktan sonra iş adamı Ramiz Özbay ile aşk yaşamaya başlayan Nagihan, ayrılık kararı aldı. Survivor'a gidecek olan Nagihan'ın yeniden aldatılma korkusundan dolayı ayrılmak istediği iddia edildi. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere Survivor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne ara boşandın , ne ara ayrılık sendromunu atlattın , ne ara sevgili buldun , ne ara sevgilinden ayrıldın ?????
bu kadar adi bir yaşam olurmu ya?
üsteki fotoğraf ile altdaki fotoğrafların alakası yok
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