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Nagihan "Maddi olarak ihtiyacı var" demişti! Mustafa Kemal lüks otomobilini paylaşınca gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 07:20
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Survivor All Star'da ani çıkışlarıyla dikkat çeken Mustafa Kemal bir kavga sonrası yarışmayı terk edince Nagihan "Mustafa Kemal'in maddi olarak ihtiyacı var" demişti. Ancak eski yarışmacı otomobilini paylaşınca yorumlar gecikmedi.

Nagihan "Maddi olarak ihtiyacı var" demişti! Mustafa Kemal lüks otomobilini paylaşınca gündem oldu

Survivor All Star 2024 yarışmasında Mustafa Kemal ettiği kavgalarla ve Acun Ilıcalı'nın verdiği tepkilerle gündeme geliyordu. Mustafa Kemal yarışmadan çekilince olay olmuştu.

O günlerde Nagihan konseyde "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" demişti.

Acun Ilıcalı ise geri vites yapan yarışmacının dönmesine izin vermişti. Elendikten sonra hiç açıklama yapmayan Mustafa Kemal ailesiyle vakit geçiriyor.

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Son olarak spor salonundan paylaşım yapan eski yarışmacının lüks otomobili dile düştü.

Mustafa Kemal'in otomobilini görenler ikiye bölündü.

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Eski yarışmacıya "İyi ki durumu kötüymüş", "Keşke benim de maddi durumum böyle kötü olsa", "Yurt dışında bu arabalar çok uygun bilmeden yapmayın şunu", "Nagi'yi kandırmış" yorumları geldi.

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Nagihan Karadere
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