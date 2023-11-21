EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Sizler de nasıl yazılır? Sizler de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sizler de nasıl yazılır? Sizler de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 19:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı bakımından çok zengin bir hazine gibidir. Çok fazla kelimenin bulunması, bazı sözcüklerin yazımında sıklıkla hata yapılmasına neden olabilir. Bu hatalar sonucunda da ortaya yazım kuralına aykırı kelime ya da cümleler çıkar. Yazı kalitesini etkileyen hataların olmaması için dil kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Sıklıkla yanlış yazılan kelimelerden biri sizler de sözcüğüdür. Peki, sizler de nasıl yazılır, TDK’a göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi konuları içerisinde yer alan yazım kuralları kendi bünyesinde de birçok kurala sahiptir. Türkçede bulunan her bir kelime ve dil öğesinin nasıl yazılacağı bu kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Türkçede en çok yapılan hatalardan biri de bağlaçların kullanıldığı kelimelerin yazımında görülür. Bunun sebebi, kelime grupları ve ekler bakımından oldukça zengin bir dil olan Türkçede, bazı ek ve kelime türlerinde fonetik benzerliklerin bulunmasıdır. Bu benzerliklerin biri de -da eki ve da bağlacı arasındaki fonetik benzerliktir. Aynı biçimde yazılsalar da /-dA/ eki ve /dA/ bağlacı arasında işlevsel farklılık olduğu için yazımı sıklıkla karıştırılır.

Sezaryen nasıl yazılır? Sezaryen nasıl yazılır?

Sizler de nasıl yazılır?

Konuşma dilinde ağızdan çıkan sözcüklerde hatalı bir durum olduğu düşünülmeyebilir. Fakat, yazılı dilde gerçekleştirilen iletişimlerde bu kurallar açıkça belirlenmiştir. Yazı yazarken yapılan yazım hataları, metinde anlam bozulmalarına neden olabileceği gibi sosyal hayatta kötü bir intiba oluşturur. Yazım hataları kişiden kişiye yayıldıkça ortaya ciddi şekilde bilgi kirliliği çıkar. Bu nedenle “sizler de” gibi sözcüklerin yazımında hataya yapmamak için yazım sözlüklerinden faydalanılması önemlidir.

Sizler de TDK’a göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Kelime sonunda yer alan ekin görevine göre farklı yazılabilir. “Sizler” kelimesinin sonunda bulunan “de” eki bağlaç olarak kullanılıyorsa her daim ayrı yazılmalıdır. Ancak bulunma durumu eki olarak kullanılıyorsa birleşik yazılmalıdır.

Semizotu nasıl yazılır? Semizotu nasıl yazılır?

Sizler de ayrı mı yazılır?

Sizler de kelimesi yazı dilindeki iletişimde sıklıkla görülen kelimelerden biridir. Türkçe yazarken, sözcüklerin sonunda yer alan de veya da ekleri pek çok kişinin yanlış yazdığı ekler arasında bulunur. Sizler de kelimesi de ek sebebiyle sıklıkla yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün çoğu yerde “sizlerde” şeklinde yani bitişik olarak yazıldığı görülür.

"Sizler de bitişik mi yazılır?" sorusu sıklıkla gündeme gelir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre; sözcüğün sonuna getirilen “de” eki bağlaç görevini üstleniyorsa ayrı yazılmalıdır. Yani sizler de sözcüğü her zaman “sizler de” biçiminde yazılmalıdır. Sizler de doğru yazılışı aşağıdaki şekildedir:

  • Sizler de (doğru kullanım)
  • Sizlerde (yanlış kullanım)
Satranç nasıl yazılır? Satranç nasıl yazılır?

Günün Önemli Manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
bağlaçlar nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

14 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

14 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.