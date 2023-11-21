Sizler de nasıl yazılır? Sizler de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi konuları içerisinde yer alan yazım kuralları kendi bünyesinde de birçok kurala sahiptir. Türkçede bulunan her bir kelime ve dil öğesinin nasıl yazılacağı bu kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Türkçede en çok yapılan hatalardan biri de bağlaçların kullanıldığı kelimelerin yazımında görülür. Bunun sebebi, kelime grupları ve ekler bakımından oldukça zengin bir dil olan Türkçede, bazı ek ve kelime türlerinde fonetik benzerliklerin bulunmasıdır. Bu benzerliklerin biri de -da eki ve da bağlacı arasındaki fonetik benzerliktir. Aynı biçimde yazılsalar da /-dA/ eki ve /dA/ bağlacı arasında işlevsel farklılık olduğu için yazımı sıklıkla karıştırılır.

Sizler de nasıl yazılır?

Konuşma dilinde ağızdan çıkan sözcüklerde hatalı bir durum olduğu düşünülmeyebilir. Fakat, yazılı dilde gerçekleştirilen iletişimlerde bu kurallar açıkça belirlenmiştir. Yazı yazarken yapılan yazım hataları, metinde anlam bozulmalarına neden olabileceği gibi sosyal hayatta kötü bir intiba oluşturur. Yazım hataları kişiden kişiye yayıldıkça ortaya ciddi şekilde bilgi kirliliği çıkar. Bu nedenle “sizler de” gibi sözcüklerin yazımında hataya yapmamak için yazım sözlüklerinden faydalanılması önemlidir.

Sizler de TDK’a göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Kelime sonunda yer alan ekin görevine göre farklı yazılabilir. “Sizler” kelimesinin sonunda bulunan “de” eki bağlaç olarak kullanılıyorsa her daim ayrı yazılmalıdır. Ancak bulunma durumu eki olarak kullanılıyorsa birleşik yazılmalıdır.

Sizler de ayrı mı yazılır?

Sizler de kelimesi yazı dilindeki iletişimde sıklıkla görülen kelimelerden biridir. Türkçe yazarken, sözcüklerin sonunda yer alan de veya da ekleri pek çok kişinin yanlış yazdığı ekler arasında bulunur. Sizler de kelimesi de ek sebebiyle sıklıkla yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün çoğu yerde “sizlerde” şeklinde yani bitişik olarak yazıldığı görülür.

"Sizler de bitişik mi yazılır?" sorusu sıklıkla gündeme gelir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre; sözcüğün sonuna getirilen “de” eki bağlaç görevini üstleniyorsa ayrı yazılmalıdır. Yani sizler de sözcüğü her zaman “sizler de” biçiminde yazılmalıdır. Sizler de doğru yazılışı aşağıdaki şekildedir: