Nalan Tokyürek, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Dur Bi Dinle isimli programa konuk oldu. Vatandaşlar, yaptığı açıklamalarla gündem olan ünlü şarkıcı Nalan Tokyürek ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Nalan Tokyürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Of Aman Nalan şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

NALAN TOKYÜREK KİMDİR?

Nalan Tokyürek, Of Aman Nalan olarak da bilinmektedir. Ünlü şarkıcının tam adı Emine Nâlân Tokyürek'tir.

Nalan Tokyürek, 15 Kasım 1973 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Babasının tayini sebebiyle 3 yaşındayken İstanbul’a taşındılar. İlkokula İstanbul’da başladı. Beşinci sınıfa kadar İstanbul’da okudu. Babasının tayini çıktığı için taşındıkları Afyonkarahisar’da ilkokulu bitirdi.

1984 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi, Kanun öğrencisi olarak ortaokula başladı. Lise ve üniversite öğrenimine de aynı okulda şan bölümü öğrencisi olarak devam etti. Klasik Türk müziği eğitimini bu okulda tamamladı.

Daha üniversitede öğrenciyken, okul arkadaşlarından kurulu bir grupla Beşiktaş Sokak Bar’da yaptığı programlarla İlk sahne deneyimini kazandı.

1993’te Ataköy Regatta, Twins Bar’da sahne almaya başladı. O dönemlerde Garo Mafyan, hazırladığı bir albüm için solist aramaktaydı. Çalıştığı barda Nâlân’ı dinledikten sonra albümü onun okumasını istedi. Şarkılar hazır olduğu için kısa sürede albümü tamamladılar.

OF AMAN NALAN ŞARKILARI NELERDİR?

Nalan Tokyürek, 1994'te ilk solo albümü olan "Of Aman"ı yayınlayan sanatçı, uzun süre "Of Aman Nalan" adıyla anılmıştır. Bu dönem menajerliğini Halis Bütünley yapmıştır. Hemen her albümünden en az birer hit çıkaran sanatçı genellikle kendi şarkılarını kendisi yazmakta ve bestelemektedir. 2007 yılında farklı tarzda şarkılar söyleyerek, Türk Sanat Müziği eserlerini yorumladığı "Türk Sineması Klasikleri" albümünü yayınladı.

Nâlân'ın dokuzuncu stüdyo albümü "Demode" 3 Mart 2009'da Seyhan Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi "Yaralıyım" oldu. Albümün ikinci klibi ise Eyüp Dirlik tarafından çekilen "Mnyk" şarkısı oldu. Sanatçı, 2009 yılının Kasım ayında yayınlanan Şükrü Tunar tribute'ü "Şükrü Tunar Eserleriyle Serkan Çağrı" albümünde "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım" adlı Türk sanat müziği eseriyle yer almıştır. Demode albümünün üçünü klibi ise Söz Verdik Biz Allah'a şarkısına gelmiştir. Bu parçalar dışında Demode albümünden Aramadın ve Demode şarkıları da dinleyiciler tarafından sevilen parçalar olmuştur.

Of Aman Nalan'ın albümleri şu şekildedir:

Of Aman (1994)

Cansuyum (1995)

Usul Usul (1997)

Nalan 2000 (1999)

Nalan 2002 (2002)

Cayır Cayır (2003)

Adresi Biliyorsun (2005)

Türk Sineması Klasikleri (2007)

Demode (2009)

Aşk (2012)

Aşk Senin Neyine (2019)

