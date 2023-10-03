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  4. Namaz görüntüleri gündem olmuştu! Sıla Doğu'nun kazancı ve ev kirası ortaya çıktı

Namaz görüntüleri gündem olmuştu! Sıla Doğu'nun kazancı ve ev kirası ortaya çıktı

03.10.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu kullandığını itiraf etmesinden sonra gözaltına alınan Sıla Doğu'nun evinde de çeşitli uyuşturucular bulunmuştu. Adli kontrol ile serbest kalan Doğu'nun kardeşi Dilan Polat namaz paylaşımı yapınca ise tepki çekmişti. Sıla Doğu'nun şimdi de kazancı gündem oldu.

Dilan Polat kadar ablası Sıla Doğu da gündemden düşmüyor. Uyuşturucu itirafı sonrası gözaltına alınan Doğu ifadesinde "kokaini nereden aldığımı bilmiyorum" demiş ve uyuşturucuyu yurt dışında kullandığını açıklamıştı.

Serbest kalınca namaz kılma anları paylaşılan Sıla Doğu yine gündem oldu. İddialara göre Sıla Doğu'nın kazancı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın ablasının ev kirasının 45 bin TL, aylık kazancının ise 80 bin TL olduğunu iddia edildi.

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Dilan Polat'ın cirosu ve ödediği vergi de bugün avukatları tarafından açıklandı. Dilan ve Engin Polat'ın mali avukatı Ahmet Gün"4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir" diyerek gündem oldu.

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