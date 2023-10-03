Namaz görüntüleri gündem olmuştu! Sıla Doğu'nun kazancı ve ev kirası ortaya çıktı

Dilan Polat kadar ablası Sıla Doğu da gündemden düşmüyor. Uyuşturucu itirafı sonrası gözaltına alınan Doğu ifadesinde "kokaini nereden aldığımı bilmiyorum" demiş ve uyuşturucuyu yurt dışında kullandığını açıklamıştı.

Serbest kalınca namaz kılma anları paylaşılan Sıla Doğu yine gündem oldu. İddialara göre Sıla Doğu'nın kazancı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın ablasının ev kirasının 45 bin TL, aylık kazancının ise 80 bin TL olduğunu iddia edildi.

Dilan Polat'ın cirosu ve ödediği vergi de bugün avukatları tarafından açıklandı. Dilan ve Engin Polat'ın mali avukatı Ahmet Gün"4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir" diyerek gündem oldu.

