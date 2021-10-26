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Naomi Campbell bağış parasının hesabını veremiyor

26.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde sağlık personeline bağışta bulunan ve destek olan yıldız model Naomi Campbell, eşitlik dayanışması için toplanan paranın nereye kullanıldığını belgeleyemiyor.

Naomi Campbell bağış parasının hesabını veremiyor

İngiliz model Naomi Campbell, yardım için toplanan milyonların hesabını veremiyor. 51 yaşındaki modelin 2018'de eşitlik dayanışması için düzenlediği galada toplanan 1.6 milyon Sterlin bağışın sadece 5 bin 500 Sterlin'lik kısmını kullandığı ortaya çıktı.

BELGELEMESİ İSTENDİ

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapmasında Campbell'dan 15 ayda kullanılan hesapları belgelemesi istendi. Ancak kurduğu Fashion for Relief isimli vakıf, istenen tarihte belgeleri sunamadı. Vakıf, gecikmenin pandemi nedeniyle yaşandığını iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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