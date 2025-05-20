"Napalm Kızı" yeniden gündemde! Tarihi fotoğrafla ilgili önemli iddia ortalığı karıştırdı!

Vietnam Savaşı'na ait "Nepalli Kız" olarak bilinen "Savaşın Terörü" fotoğrafı yeniden gündeme geldi. “Napalm Girl” (Nepalli Kız) olarak bilinen “The Terror of War” (Savaşın Terörü) fotoğrafının kime ait olduğu konusunda tartışmalar başladı.

Fotoğraf, 1973 yılında “Yılın Fotoğrafı” seçilmişti. O kuruluş yaptığı açıklamada, emekli Associated Press (AP) fotoğrafçısı Nick Ut'a uzun süredir atfedilen “askıya alma” kararını duyurdu.

Ortaya çıkan bir raporda, görsel ve teknik kanıtların, Vietnamlı bir serbest fotoğrafçı olan Nguyen Thanh Nghe'nin fotoğrafı çektiğine dair ortaya çıkan bir teori atıldı. CNN International'ın haberine göre ikonik fotoğrafı Ut'un değil Nghe'nin çektiğini iddia eden “The Stringer” adlı belgeselin yol açtığı tartışmada son dönemece girildi. Bu arada Ut, bu filmle Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

ATIFTA BULUNMADAN SATTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Nghe, 8 Haziran 1972'de 9 yaşındaki Phan Thi Kim Phuc, havadan bombalanırken, Trang Bang köyünün dışındaki otoyol kontrol noktasında bulunan çok sayıda kişiden biriydi. Filmde, Nghe'nin fotoğrafını AP'ye, editörler araya girip o dönemde ajansın Saygon'daki (şimdiki Ho Chi Minh City) kadrolu fotoğrafçısı olan Ut'a atıfta bulunmadan önce sattığı iddiaları yer alıyor.

AP ise yayınladığı raporda geçen zaman ve önemli kanıtların yokluğunun Ut'un fotoğrafı çekip çekmediğini “tam olarak kanıtlamayı imkansız” hale getirdiğini kabul ederken, Nghe'ye itibar etmenin “birkaç inanç sıçraması gerektireceğini” belirtti.