Masumiyet dizisinde Ela’nın sahip olmakla suçlandığı parayonak bir sanrı: Erotomani

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Masumiyet dizisi ilk bölümüyle Fox TV’de seyircisiyle buluştu. Dizinin 2. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Masumiyet dizisinin ikinci bölümü büyük yankı uyandırdı. Diziyi yakından takip edenler mutlaka konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir. İkinci bölümü yayınlanan Masumiyet dizisinin yeni fragmanında İlayda Alişan’ın canlandırdığı Ela karakteriyle ilgili olarak ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yaşadığı şiddetten sonra yoğun bakıma kaldırılan Ela, ikinci bölümde gözlerini yeniden açtı ve kendisine bunları yaşatan İlker Ilgaz ile ilk defa mahkeme salonunda karşılaştı. Fakat İlker Ilgaz’ın avukatı Ela’nın tüm bu yaşananları kafasında kurduğunu ve Ela’nın erotomanik olduğunu iddia etti.

Erotomani bir diğer adıyla 'Clerambault Sendromu' 'karşılıksız aşkın ortaya çıkardığı bir rahatsızlık' olarak tanımlanıyordu. İlk olarak 17. Yüzyılda Jacques Ferrand tarafından yazılan “Maladie d’amour ou Mélancolie érotique” kitabında anlatıldı. 18. yüzyılın başlarında ise “karşılıksız aşkın ortaya çıkardığı rahatsızlık” olarak tanımlandı. Erotomaninin tanımı 20. yüzyılda “birinin kendisine aşık olduğunu sanma” olarak değişti. Günümüzde de bu şekilde anılan rahatsızlık, halk arasında “Eros hastalığı” olarak biliniyor. Erotomani daha çok utangaç ve cinsel açıdan deneyimsiz kişilerde görülüyor. Temelde erotomani hastası olan bireyler, kendilerini tanımayan insanların bile onlara aşık olduğunu düşünebiliyor. Bu kişi çoğunlukla bir ünlü, kendilerinden yaşça büyük biri ya da ulaşamadıkları bir birey oluyor. Karşılarındaki kişinin kendilerine aşık olduğunu fakat açılmak için fazla çekingen olduklarını zannediyor. Aralarında bir aşk olduğunu düşündükleri kişiler ile yüz yüze tanışmamış ya da herhangi bir yerde bir kez karşılaşmış olsalar bile kafalarında daha büyük bir hikaye yaratıyor. Erotomanik kişiler karşılarındaki birey ile aralarında cinsel bir birliktelik olduğunu da iddia edebilirler, hatta tek taraflı olarak fotoğraf bile gönderebiliyor.