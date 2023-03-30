Nar gibi kızaran cevizpare tatlısı tarifi! Şekerpareye rakip cevizpare nasıl yapılır?

Cevizpare tatlısı üzeri nar gibi kızaran ve patlak patlak görünen şerbetli tatlıları sevenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu tatlının tadına doyum olmuyor.

MALZEMELER Hamuru için:

150 gram tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

3 su bardağı un

1 küçük boy kase ceviz (üzeri için)

Şerbeti için:

3,5 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

3-4 damla limon

TARİF Öncelikle bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Şerbetini yapalım.

Kaynar suya şekeri ilave edip eriyinceye kadar karıştıralım.

10 dakika kaynasın limonu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp soğutun.

Hamuru için bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edelim.

Unu temkinli kullanın. Görseldeki gibi şekil verip 170 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında pişirelim.

AFİYET OLSUN!

