Nar gibi kızaran cevizpare tatlısı tarifi! Şekerpareye rakip cevizpare nasıl yapılır?

Ramazanda hangi tatlıyı yapsam diye düşünüyorsanız cevizpare tatlısı iftardan sonra eşsiz bir seçim olabilir. Şekerpare tatlısına olan benzerliğiyle bilinen cevizpare tatlı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Cevizpare nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Cevizpare tatlısı üzeri nar gibi kızaran ve patlak patlak görünen şerbetli tatlıları sevenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu tatlının tadına doyum olmuyor.
MALZEMELER
Hamuru için:
150 gram tereyağı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 su bardağı ceviz içi
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
1 adet kabartma tozu
3 su bardağı un
1 küçük boy kase ceviz (üzeri için)
Şerbeti için:
3,5 su bardağı şeker
3,5 su bardağı su
3-4 damla limon
TARİF
Öncelikle bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Şerbetini yapalım.
Kaynar suya şekeri ilave edip eriyinceye kadar karıştıralım.
10 dakika kaynasın limonu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp soğutun.
Hamuru için bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edelim.
Unu temkinli kullanın. Görseldeki gibi şekil verip 170 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında pişirelim.
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