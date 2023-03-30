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Nar gibi kızaran cevizpare tatlısı tarifi! Şekerpareye rakip cevizpare nasıl yapılır?

30.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazanda hangi tatlıyı yapsam diye düşünüyorsanız cevizpare tatlısı iftardan sonra eşsiz bir seçim olabilir. Şekerpare tatlısına olan benzerliğiyle bilinen cevizpare tatlı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Cevizpare nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Nar gibi kızaran cevizpare tatlısı tarifi! Şekerpareye rakip cevizpare nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 9
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Cevizpare tatlısı üzeri nar gibi kızaran ve patlak patlak görünen şerbetli tatlıları sevenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu tatlının tadına doyum olmuyor.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 150 gram tereyağı
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • 1 küçük boy kase ceviz (üzeri için)
  • Şerbeti için:
  • 3,5 su bardağı şeker
  • 3,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

TARİF

  • Öncelikle bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Şerbetini yapalım.
  • Kaynar suya şekeri ilave edip eriyinceye kadar karıştıralım.
  • 10 dakika kaynasın limonu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp soğutun.
  • Hamuru için bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edelim.
  • Unu temkinli kullanın. Görseldeki gibi şekil verip 170 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında pişirelim.

AFİYET OLSUN!

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