Narenciyeli portakallı ördek göğsü nasıl yapılır? İşte narenciyeli portakallı ördek göğsü malzemeleri!

Narenciyeli portakallı ördek göğsünün nasıl yapıldığı ve malzemeleri merak konusu oldu. Evde hazırlanabilen pratif bir tarik olan narenciyeli portakallı ördek göğsü için şeker ve su karamelize ve altın sarısı olana kadar birkaç dakika kaynatılır. İşte narenciyeli portakallı ördek göğsü malzemeleri ve tarifi...

PORTAKALLI ÖRDEK GÖĞSÜ MALZEMELERİ

2 adet ördek göğsü

½ fincan portakal suyu

¼ fincan sıvı yağ

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

4 adet portakal

1/2 fincan tavuk suyu

2 yemek kaşığı arpacık soğan

¼ fincan toz şeker

PORTAKALLI ÖRDEK GÖĞSÜ TARİFİ

Şeker ve suyu karamelize ve altın sarısı olana dek birkaç dakika kaynatın. Sonrasında portakal suyunu, sirkeyi, soğanları ve tavuk suyunu ilave edin, sos bir fincan kalana dek tıngırdatıp çektirin. Ardından sıvı yağı ve bir yemek kaşığı portakal kabuğu rendesini ilave edin ve portakal segmentleri ile karıştırın. Kalın tabanlı bir tavada ördek göğüslerini yüksek ateşte mühürleyin. Ateşi kısın ve 9-11 dakika kadar her iki tarafını da pişirin. Elde ettiğiniz sosu ördek göğüslerini üzerinde gezdirin ve kalan portakal kabuğu rendeleri ile süsleyin. Servise hazır. Afiyet olsun...

