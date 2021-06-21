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Nargile kafeler ne zaman açılacak? Nargile kafeler açık mı?

21.06.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yasaklar kapsamında bir süredir hizmet verememekte olan nargile kafelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Nargile kafeler açıldı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki nargile kafeler ne zaman açılacak? Nargile kafeler açık mı? İşte yanıtı...

Nargile kafeler ne zaman açılacak? Nargile kafeler açık mı?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmesi beklenip ertelenen ve bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yasaklar kapsamında bir süredir hizmet veremeyen nargile kafelerin durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar nargile kafeler açıldı mı sorusunu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından pek çok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki nargile kafeler ne zaman açılacak?

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Daha önce alınan normalleşme kararları çerçevesinde nargile kafeler faaliyetlerine bir süreliğine ara vermişti. Bir süredir kapalı olan nargile kafelerin sahipleri ve vatandaşlar Kabine toplantısı sonrası nargile kafeler açıldı mı sorusunu merak ediyor. Son genelgede "Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek." ifadeleri bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında nargile kafelerin son durumu hakkında özel bir açıklamada bulunmadı ancak yayınlanacak yeni genelgede detayların yer alması bekleniyor.

Yani kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino tarzı işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya dek ara verilmesine devam edilecek.

MÜZİK YASAĞI 24:00'A ÇEKİLDİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI!

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz 2021 itibariyle Pazar günü de dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamanın saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulmasının takip edileceğini de söyledi. Erdoğan, HES kodu uygulamasına devam edileceğini belirtti. Bu konularla ilgili daha detaylı ayrıntıların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yeni genelgede yer alacağını da ifade etti.


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