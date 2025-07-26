NASA açıkladı! Son iki gün kaldı! Büyük yıkıma yol açabilir!

NASA dünyaya oldukça yakın bir mesafeden dev bir göktaşı geçeceğini açıkladı. Daily Mail'de yer alan habere göre; 2013 NK4 adı verilen gök cisminin çapı yaklaşık 250 metreyken gezegenimize yaklaşık 6.6 milyon kilometre uzaklıktan geçmesi bekleniyor.

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NASA bu tür gök cisimlerini, boyutları ve yörüngeleri nedeniyle "potansiyel olarak tehlikeli asteroid" (PHA) sınıfına alıyor. Bu büyüklükte bir göktaşını Dünya'ya çarpması durumunda şehir ölçeğinde bir yıkıma yol açabilir. Bölgesel düzeyde devasa enerji patlamalarına, hatta iklim etkilerine bile sebep olabileceği belirtiliyor. NASA, 28 Temmuz 2025’te Dünya’ya oldukça yakın bir mesafeden geçeceğini belirtti.

Asteroide dair veriler, Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) tarafından anlık olarak güncelleniyor. JPL yetkilileri, 2013 NK4’ün şu an için Dünya’ya çarpma riski taşımadığını, ancak gelecekteki geçişlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.