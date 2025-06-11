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NASA asteroidin Ay'a çarpma olasılığını yükseltti! Tarih verip açıkladı...

Gök cismi olarak gündeme gelen Asteroid 2024 YR4'le ilgili NASA yeni bir güncelleme yayınladı. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Andy Rivkin liderliğindeki bir ekip, 2024 YR4'ün Ay'a çarpma olasılığını yükseltti. Yetkililer tarih verdi.

NASA asteroidin Ay'a çarpma olasılığını yükseltti! Tarih verip açıkladı...

Dünya'ya çarpma riski en yüksek olarak kaydedilen gök cismi olarak gündeme gelen Asteroid 2024 YR4 yeniden gündeme geldi. Asteroid, Mayıs ayında James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından kısa bir süreliğine görüntülenmişti.

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Teleskobun Yakın Kızılötesi Kamerası'ndan elde edilen verilerle, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Andy Rivkin liderliğindeki bir ekip, 2024 YR4'ün 22 Aralık 2032'de nerede olacağına dair tahminlerini yaklaşık yüzde 20 oranında iyileştirdi.

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ÇARPMA OLASILIĞI YÜKSELDİ

NASA, Uzunluğunun yaklaşık 53 ila 67 metre arasında olduğu tahmin edilen asteroid'in Ay'a çarpma olasılığını yüzde 3.8'den %4.3'e yükseltti. Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 1'i aşan ilk büyük asteroid olarak kayıtlara geçti.

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Bengaluru’daki Hindistan Astrofizik Enstitüsü’nde daha önce araştırmacı olarak çalışan astronom Pawan Kumar, Ay'ın güvende olduğunu belirtti. Ay ile çarpışmanın "endişe verici bir durum olmayacağını" söyledi. Çarpma nedeniyle uzaya fırlayan Ay parçacıkları için "eğer Dünya'ya yakın uzaya ulaşırsa bile atmosferde yanar." dedi.

Kaynak: Space.com

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Anahtar Kelimeler:
uzay Ay (Dünya'nın uydusu)
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