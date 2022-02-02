NASA astronotu uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise’u uyardı! “Burası kötü kokuyor”

ABD'li astronot Victor Glover, uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'la bir podcast kaydetti. Kasım 2020'de SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla UUİ'de edindiği deneyimi paylaşan Glover ünlü oyuncuya bazı uyarılarda bulundu. Bunlardan biri de istasyondaki koku problemiyle ilgiliydi. Glover "Uzay istasyonuna ilk vardığınızda, sert kokuyu hissedersiniz. Koku önce içinize işler, sonra alışırsınız" dedi.

“KOKUSU HASTANEYİ ANIMSATIYOR”

Deneyimli Astronot, "Egzersiz ekipmanlarının olduğu modüle girdiğinizde banyonun da orada olduğunu görürsünüz. Yani, bu en kokulu modüldür. Tıpkı soyunma odası gibi kokuyor" diye konuştu.

Victor Glover istasyonun genel kokusunun daha çok hastaneleri andırdığını söyledi. NASA astronotu, uzay yürüyüşlerinin de uzaktan göründüğü kadar keyifli olmadığını söyledi.

Glover "Vücudunuzla birlikte yüzlerce kilo eden bir takım elbiseyle hareket ediyorsunuz ve bacaklarınızı çok nadiren kullanıyorsunuz. Maraton koşmak gibi ama ellerinizle" dedi.



