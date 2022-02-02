Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. NASA astronotu uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise’u uyardı! “Burası kötü kokuyor”

NASA astronotu uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise’u uyardı! “Burası kötü kokuyor”

02.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astronot Victor Glover, uzayda film çekme projesi üzerinde çalışan Tom Cruise'u koku problemi konusunda uyardı. NASA'nın yayımladığı programda Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair deneyimlerini aktardı.

NASA astronotu uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise’u uyardı! “Burası kötü kokuyor”

ABD'li astronot Victor Glover, uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'la bir podcast kaydetti. Kasım 2020'de SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla UUİ'de edindiği deneyimi paylaşan Glover ünlü oyuncuya bazı uyarılarda bulundu. Bunlardan biri de istasyondaki koku problemiyle ilgiliydi. Glover "Uzay istasyonuna ilk vardığınızda, sert kokuyu hissedersiniz. Koku önce içinize işler, sonra alışırsınız" dedi.

Kristen Bell, annesinin yanında sevişme sahnesini izlediği için utanan hayranından özür diledi! Yanıtı olay olduKristen Bell, annesinin yanında sevişme sahnesini izlediği için utanan hayranından özür diledi! Yanıtı olay oldu

“KOKUSU HASTANEYİ ANIMSATIYOR”

Deneyimli Astronot, "Egzersiz ekipmanlarının olduğu modüle girdiğinizde banyonun da orada olduğunu görürsünüz. Yani, bu en kokulu modüldür. Tıpkı soyunma odası gibi kokuyor" diye konuştu.

Victor Glover istasyonun genel kokusunun daha çok hastaneleri andırdığını söyledi. NASA astronotu, uzay yürüyüşlerinin de uzaktan göründüğü kadar keyifli olmadığını söyledi.

Glover "Vücudunuzla birlikte yüzlerce kilo eden bir takım elbiseyle hareket ediyorsunuz ve bacaklarınızı çok nadiren kullanıyorsunuz. Maraton koşmak gibi ama ellerinizle" dedi.

Sevenlerini heyecanlandırdı! The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, merakla beklen filminden sahne paylaştıSevenlerini heyecanlandırdı! The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, merakla beklen filminden sahne paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetmenden jest! Merakla beklenen filminden sahne paylaştıYönetmenden jest! Merakla beklenen filminden sahne paylaştı
Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldıÖldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı
Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”
Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.