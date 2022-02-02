Sevenlerini heyecanlandırdı! The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, merakla beklen filminden sahne paylaştı

Sinema ve çizgi roman dünyasının ikonik karakterlerinden biri haline gelen Batman’ın son filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. Robert Pattinson’un başrolünü paylaştığı yapımın vizyon tarihi için geri sayım başlamışken yönetmeni filmden bir sahneyi hayranlarıyla paylaştı.

“ÇOĞUNUZ İNTERNETTE GÖRMÜŞSÜNÜZDÜR”

Bruce Wayne'in bir kilisedeki cenaze törenine katıldığı anda The Riddler tarafından hazırlanan kötü bir sürprizle karşılaştığı sahne geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılmıştı. Matt Reeves, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çoğunuz internette dolaşan, The Batman'den bu sahneyi görmüşsünüzdür. Ben de bu videoyu 4K olarak Vimeo'ma koymaya karar verdim." açıklaması yer alıyor.

İŞTE O SAHNENİN DETAYLARI

Klipte, belediye başkan adayı Bella Reál (Jayme Lawson), Gotham Belediye Başkanı Don Mitchell'in (Rupert Penry-Jones) cenazesinde Wayne'e yaklaşıyor. Reál, merhum Martha ve Thomas Wayne hakkında "Gerçekten bu şehir için daha fazlasını yapıyor olabilirsiniz. Ailenizin bir hayırseverlik geçmişi var, ama söyleyebileceğim kadarıyla, hiçbir şey yapmıyorsunuz." diyor. Tam o sırada Bruce Wayne, belediye başkanının küçük oğlunu kiliseye hızla giren bir araçtan kurtarmak için harekete geçiyor. Aracın içinden, Ridler'dan (Paul Dano) Batman'e özel bir mesaj ve kiliseyi havaya uçurmak üzere ayarlanmış bir bomba taşıyan kayıp Bölge Savcısı Gil Colson (Peter Sarsgaard) çıkıyor.



