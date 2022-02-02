Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sevenlerini heyecanlandırdı! The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, merakla beklen filminden sahne paylaştı

Sevenlerini heyecanlandırdı! The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, merakla beklen filminden sahne paylaştı

02.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Robert Pattinson’un üstlendiği The Batman karakterinin yeni filmi 4 Mart 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Serinin son halkasına dair hayranlarının merakı artmışken yapımın yönetmeni ve senaristi Matt Revess filmden bir sahnenin yüksek çözünürlüklü klibini yayınladı.

Sinema ve çizgi roman dünyasının ikonik karakterlerinden biri haline gelen Batman’ın son filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. Robert Pattinson’un başrolünü paylaştığı yapımın vizyon tarihi için geri sayım başlamışken yönetmeni filmden bir sahneyi hayranlarıyla paylaştı.

Batman filminin yönetmeni Matt Reeves’ten şaşırtan açıklama! “Kurt Cobain’e benzetmeye çalıştım”Batman filminin yönetmeni Matt Reeves’ten şaşırtan açıklama! “Kurt Cobain’e benzetmeye çalıştım”

“ÇOĞUNUZ İNTERNETTE GÖRMÜŞSÜNÜZDÜR”

Bruce Wayne'in bir kilisedeki cenaze törenine katıldığı anda The Riddler tarafından hazırlanan kötü bir sürprizle karşılaştığı sahne geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılmıştı. Matt Reeves, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çoğunuz internette dolaşan, The Batman'den bu sahneyi görmüşsünüzdür. Ben de bu videoyu 4K olarak Vimeo'ma koymaya karar verdim." açıklaması yer alıyor.

İŞTE O SAHNENİN DETAYLARI

Klipte, belediye başkan adayı Bella Reál (Jayme Lawson), Gotham Belediye Başkanı Don Mitchell'in (Rupert Penry-Jones) cenazesinde Wayne'e yaklaşıyor. Reál, merhum Martha ve Thomas Wayne hakkında "Gerçekten bu şehir için daha fazlasını yapıyor olabilirsiniz. Ailenizin bir hayırseverlik geçmişi var, ama söyleyebileceğim kadarıyla, hiçbir şey yapmıyorsunuz." diyor. Tam o sırada Bruce Wayne, belediye başkanının küçük oğlunu kiliseye hızla giren bir araçtan kurtarmak için harekete geçiyor. Aracın içinden, Ridler'dan (Paul Dano) Batman'e özel bir mesaj ve kiliseyi havaya uçurmak üzere ayarlanmış bir bomba taşıyan kayıp Bölge Savcısı Gil Colson (Peter Sarsgaard) çıkıyor.

En uzun süreli Batman filmi olarak açıklanmıştı! The Batman’in ilk versiyonun daha uzun olduğu söylendiEn uzun süreli Batman filmi olarak açıklanmıştı! The Batman’in ilk versiyonun daha uzun olduğu söylendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi?
Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”
“iPhone’un gizli tuşunu buldum” dedi! Sosyal medyada viral oldu“iPhone’un gizli tuşunu buldum” dedi! Sosyal medyada viral oldu
Anahtar Kelimeler:
Batman (Yarasa Adam)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Sevişme sahnesi için hayranından özür diledi

Sevişme sahnesi için hayranından özür diledi

İlginizi Çekebilir

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.