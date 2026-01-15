Mynet Trend

NASA bir ilke imza attı! Uzayda ilk tıbbi tahliye başladı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan bir astronotun acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyması üzerine, insanlı uzay uçuşları tarihinde ilk kez 'tıbbi tahliye' operasyonu başlattı. Crew-11 ekibini taşıyan SpaceX’e ait Dragon Endeavour kapsülü istasyondan ayrılırken, kapsülün perşembe günü San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a iniş yapması bekleniyor.

BİR İLKE İMZA ATILDI

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan bir astronotun tıbbi bakıma ihtiyaç duyması üzerine, 65 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde bir ilke imza atarak ‘tıbbi tahliye’ operasyonu başlattı.

‘Crew-11’ ekibini taşıyan SpaceX kapsülü dün istasyondan ayrıldı. ABD, Rusya ve Japonya'dan dört astronotu taşıyan Dragon Endeavour kapsülünün, perşembe günü San Diego yakınlarında Büyük Okyanus'a inmesi bekleniyor.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA BİR AMERİKALI VE İKİ RUS KALDI

NASA yetkilileri, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan astronotun kimliğini ve yaşadığı sağlık sorununu hasta gizliliği gerekçesiyle açıklamadı.

Ağustos ayında istasyona fırlatılan Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui ve Oleg Platonov'un görevlerinin şubat sonuna kadar sürmesi planlanıyordu.

Bu tahliye ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir Amerikalı ve iki Rus olmak üzere üç kişi kaldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

