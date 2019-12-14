NASA duyurdu: Jüpiter’de yer yerinde durmuyor!

NASA’nın Juno uzay aracı bir süredir Jüpiter üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Gezegenin bilinmeyenlerini Dünya ile paylaşan araç geçtiğimiz ayın başında büyük bir keşfin başrolündeydi.

JUNO JÜPİTER’DE BÜYÜK BİR KASIRGA KEŞFETTİ

Juno, 3 Kasım 2019 tarihinde yani geçtiğimiz ayın henüz başında Jüpiter’in 3 bin 500 kilometre uzağında gezegen hakkında veri toplamaya çalışırken, bilim insanları Jüpiter’in yörüngesinin Juno’yu gölge taraflara doğru ittiğini anladı. Bu, Güneş enerjisiyle çalışan Juno için ölüm demekti. Ancak Bolton ve ekibi, bu riske bir çözüm yolu bularak Juno’ya kritik bir manevra yaptırdılar ve Juno’yu olası gölgede kalma tehlikesinden kurtardılar. Bu sırada yörüngedeki bu beklenmeyen itiş gücünün nedenlerini araştıran Bolton ve ekibi, büyüklüğü ile şaşırtan bir kasırganın keşfine tanık oldular.

NASA’NIN KEŞFETTİĞİ KASIRGA TEKSAS KADAR

Juno ekibinde yer alan Roma Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden Alessandro Mura, söz konusu kasırgayı Juno’nun Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) cihazı ile keşfettiklerini söylerken, kasırganın büyüklüğü hakkında da bilgi verdi. Mura’ya göre kasırga Teksas büyüklüğünde bir alana sahip ve daha önce keşfedilen 6 Jüpiter kasırgasından daha büyük. Bilim insanlarının açıklamalarına bakılırsa Juno için her ne kadar tehlikeli bir durum yaşanmış olsa da keşfedilen kasırga Jüpiter gibi dev gezegenlerin atmosferlerinin nasıl işlediğine dair çok önemli bilgiler verdi.



