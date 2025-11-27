Mynet Trend

NASA duyurdu: Mars'ta ilk kez duyuldu! 55 kez yakalandı

NASA'nın ‘Perseverance’ keşif aracının, Mars'ta ilk kez şimşek ve ardından oluşan gök gürültüsünü kaydettiği bildirildi.

NASA duyurdu: Mars'ta ilk kez duyuldu! 55 kez yakalandı
Jale Uslu

Mars'ta görev yapan NASA'nın ‘Perseverance’ keşif aracı, Kızıl Gezegen'de ilk kez elektrik deşarjlarını (şimşekleri) kaydetti. İki Mars yılı süren gözlemde 55 kez şimşek izi yakalandığı belirtildi.

NASA duyurdu: Mars ta ilk kez duyuldu! 55 kez yakalandı 1

"GÖK GÜRÜLTÜSÜ DUYULDU"

Fransa'daki Toulouse Üniversitesi'nden gezegen bilimci Baptiste Chide liderliğindeki ekip, ‘Perseverance'ın ses verileri ile elektromanyetik parazit kayıtlarını inceledi. İncelemede, 55 elektrik deşarjı olayı tespit edildi. İlk olarak mikrofon, elektrik deşarjının kablolara karışmasıyla oluşan ani bir elektronik ses kaydedildi. Kaydedilen yedi olayın sonunda ise elektrik deşarjının etrafındaki havayı ısıtıp aniden genişletmesiyle oluşan küçük bir sonik patlama yani gök gürültüsü duyuldu. Yapılan gözlemler, sadece atmosferde yüksek toz konsantrasyonunun tek başına elektrik üretmeye yetmediğini gösterdi. Kayıtların büyük çoğunluğu şiddetli rüzgarların ve toz fırtınası cephelerinin yaşandığı anlarda gerçekleşti.

NASA duyurdu: Mars ta ilk kez duyuldu! 55 kez yakalandı 2

Uzmanlar, bu keşfin iki önemli sonucu olduğunu açıkladı. Öncelikle, artık Mars'ta elektrik deşarjlarının olduğu bilindiği için, gelecekteki Mars keşif teknolojileri bu elektrik boşalmalarından korunacak şekilde tasarlanacak. İkinci olarak, Dünya’da yaşamın ortaya çıkışında şimşeğin önemli bir rolü olduğu varsayılıyor. Eğer Mars'ta da şimşek varsa, astrobiyologlar bu faktörü olası yaşam ihtimali hesaplarına dahil edebilecekler. Araştırmacılar, bu çalışmanın Mars atmosferi için yeni bir araştırma alanı açtığını ve atmosferdeki elektriksel olaylar ile bunların sonuçlarını hesaba katacak yeni modellerin geliştirilmesini teşvik ettiğini bildirdi.

Mynet'in Sesi
