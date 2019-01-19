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NASA'nın ardından şimdi de Rus bilim insanları Apofis için uyardı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
BİLİM  | 19.01.2019 07:22 | Son Güncelleme

St. Petersburg Üniversitesi Gök Mekaniği Kürsüsü'nde görevli bilim insanları, 325 metre çapındaki Apofis asteroidinin 2068 yılında dünyaya çarpabileceği uyarısında bulundu.

NASA'nın ardından şimdi de Rus bilim insanları Apofis için uyardı

Bilim insanlarının bu uyarısı, ünlü Sovyet bilim insanı ve gökbilimci Sergey Korolev anısına düzenlenecek olan uzay konferansının bildirisinde yer aldı.
Araştırmacıların verilerine göre, söz konusu asteroid 13 Nisan 2029 tarihinde dünyaya 38 bin kilometreye kadar yaklaşacak. Bu mesafe, dünya ve ay arasındaki mesafenin on kat daha az.

Bildiride, bu yakınlaşma sonucunda yörüngede önemli sapmalar ortaya çıkabileceği ve bunlar arasında 2051'de yakınlaşmaya yol açacak bir sapma da var. İlgili meteor dönüşleri içinde Apofis'in dünyayla çarpışması da yer alırken bunların en tehlikesini 2068'de meydana geleceği belirtildi.
DAHA ÖNCE NASA DA UYARMIŞTI
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Tebliğe göre asteroid dünyaya 2044 yılında 16 milyon, 2051'de 760 bin, 2060'da ise 5 milyon kilometre mesafede bulunacak.

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NASA da, daha önce Apofis'in dünyaya çarpabileceği uyarısında bulunmuştu.

NASA'ya bağlı Jet Propulsion Laboratory, Hawai Üniversitesi ve Pisa Üniversitesi uzmanları, 2068'de çarpışma ihtimalinin milyonda 2.3'ün üzerinde olduğunu açıklamıştı.
Asteroid, 2004 yılında keşfedilmiş ve antik Mısır'daki kötülük ve yıkım tanrısının adı verilmişti. Keşif yapıldığında asteroidin 2029'da dünyayla çarpışma ihtimali yüzde 2.7 olarak hesaplanmıştı. Ancak daha sonra asteroidin tehdit teşkil etmediği duyurulmuş ve 13 Nisan 2029'da dünya merkezinin 37.6 milyon kilometre uzağından geçeceği açıklanmıştı.

Ancak Apofis daha sonra yörüngesini değiştirmiş, bunun üzerine NASA uzmanları, asteroidin dünyaya çarpma ihtimalinin en yüksek olduğu 2036 yılında bu ihtimalin milyonda birden az olacağını açıklamışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
apofis meteor göktaşı

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