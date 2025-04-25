Stresli bir çalışma veya aile ortamı insanı derinden sarsan bir durumdur. Stresle başa çıkmanın birçok farklı yolu vardır. NASA bu konuda çeşitli çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar neticesinde strese maruz kalan kişilerin evlerinde kolayca yapabilecekleri stres azaltıcı etkiye sahip 5 farklı teknik ortaya çıkarılmıştır. Bu teknikler sayesinde insanların stres hissinden uzaklaşması ve zihinlerini boşaltması hedeflenmiştir.

NASA’nın evde uygulanmasını önerdiği 5 stres azaltıcı teknik hangileridir?

İngilizce açılımı "National Aeronautics and Space Administration" olan NASA’nın Türkçe açılımı ise "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi" şeklindedir. Hem uzay hem de havayla alakalı çeşitli bilimsel araştırmalar yapan bu kurum, 1958 senesinde kurulmuştur. ABD’nin uzay keşfi araştırmalarını yakından gözlemleyen NASA’nın bu işlevi dışında çeşitli araştırmaları da bulunmaktadır. Bu araştırmalardan biri de stresin azaltılmasıyla ilgili 5 farklı tekniktir. Bu bağlamda NASA’nın evde uygulanmasını önerdiği 5 stres azaltıcı teknik şunlardır:

1. Nefes Egzersizleri

NASA tarafından önerilen stres azaltıcı tekniklerin başında gevşeme egzersizleri gelmektedir. Gevşeme egzersizinde doğru nefes alıp vermek oldukça önemlidir. Bu egzersizde içinizden 5’e kadar sayarken derin ve olabildiğinde yavaş nefes almanız gerekir. Ardından alınan bu nefesi 5 saniye kadar tutup, yine 5’e kadar sayarak, yavaş bir şekilde vermelisiniz.

2. Uyku Düzeni

Gün içinde çeşitli nedenlerden kaynaklı yaşanan gerginlikler stresin artmasında oldukça etkilidir. Bu duruma bir de uykusuzluk eklendiğinde kişi kendini daha yorgun hissedebilir. NASA tarafından önerilen ikinci teknik uykuya geçmeden evvel sırt üstü pozisyonda durup, bacakları duvara doğru koymaktır. Bu tekniği yatmadan ortalama 10 dakika önce yaparsanız, hem vücudunuzdaki stres azalacak hem de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

3. Elektronik Alet Kullanımında Sınırlama

Akıllı cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik cihazlarda mavi ışık denilen ve kişinin rahatlamasını etkileyen bir durum söz konusudur. Bu yüzden bu cihazların sürekli olarak kullanılması önerilmemektedir.

4. Doğru Işık Seçimi

Kaliteli bir uyku uyuyamamak ve gün içinde sürekli uykusuzluk durumunun yaşanması, stresin ortaya çıkmasına neden olur. Stres zaman içerisinde ciddi uykusuzluk sorunlarının görülmesine yol açar. NASA bu konuda daha iyi bir uyku için floresan lambaların kullanıldığı aydınlatmalardan kaçınılması gerektiğini söylemektedir.

5. Ortamın Havasını Temizleme

Yoğun tempoda devam eden iş hayatı, şehrin kirliliği gibi faktörler insanı strese sokan faktörler arasında yer almaktadır. NASA bu tür olumsuz durumlarda ortamın havasını temizleyen çeşitli bitkilerin kullanılmasını önermektedir. Paşa Kılıcı, Kurdele Çiçeği, Aşk Merdiveni, Patos Sarmaşığı gibi bitkilerin ev ortamında kullanılması hem ortamdaki negatif enerjiyi temizlemekte hem de kişiyi stresten uzaktan tutmaktadır.