Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

NASA’nın evde uygulanmasını önerdiği 5 stres azaltıcı teknik

İnsan sağlığını doğrudan olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında stres gelir. Ruhsal bakımdan kişiyi oldukça dibe çeken bu durumla bazen baş etmek zor olabilmektedir. Stresin yanı sıra yoğun iş yaşamının varlığı, kalabalık ortamlar ve kapalı yerler de insanı psikolojik açıdan yoran etkenler arasındadır. NASA tarafından stresle mücadelede insanların evlerinde kolayca uygulayabileceği bazı teknikler sunulmaktadır. Peki, NASA’nın evde uygulanmasını önerdiği 5 stres azaltıcı teknik hangileridir?

NASA’nın evde uygulanmasını önerdiği 5 stres azaltıcı teknik
Duygun Sarpasan

Stresli bir çalışma veya aile ortamı insanı derinden sarsan bir durumdur. Stresle başa çıkmanın birçok farklı yolu vardır. NASA bu konuda çeşitli çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar neticesinde strese maruz kalan kişilerin evlerinde kolayca yapabilecekleri stres azaltıcı etkiye sahip 5 farklı teknik ortaya çıkarılmıştır. Bu teknikler sayesinde insanların stres hissinden uzaklaşması ve zihinlerini boşaltması hedeflenmiştir.

NASA’nın evde uygulanmasını önerdiği 5 stres azaltıcı teknik hangileridir?

İngilizce açılımı "National Aeronautics and Space Administration" olan NASA’nın Türkçe açılımı ise "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi" şeklindedir. Hem uzay hem de havayla alakalı çeşitli bilimsel araştırmalar yapan bu kurum, 1958 senesinde kurulmuştur. ABD’nin uzay keşfi araştırmalarını yakından gözlemleyen NASA’nın bu işlevi dışında çeşitli araştırmaları da bulunmaktadır. Bu araştırmalardan biri de stresin azaltılmasıyla ilgili 5 farklı tekniktir. Bu bağlamda NASA’nın evde uygulanmasını önerdiği 5 stres azaltıcı teknik şunlardır:

1. Nefes Egzersizleri

NASA tarafından önerilen stres azaltıcı tekniklerin başında gevşeme egzersizleri gelmektedir. Gevşeme egzersizinde doğru nefes alıp vermek oldukça önemlidir. Bu egzersizde içinizden 5’e kadar sayarken derin ve olabildiğinde yavaş nefes almanız gerekir. Ardından alınan bu nefesi 5 saniye kadar tutup, yine 5’e kadar sayarak, yavaş bir şekilde vermelisiniz.

2. Uyku Düzeni

Gün içinde çeşitli nedenlerden kaynaklı yaşanan gerginlikler stresin artmasında oldukça etkilidir. Bu duruma bir de uykusuzluk eklendiğinde kişi kendini daha yorgun hissedebilir. NASA tarafından önerilen ikinci teknik uykuya geçmeden evvel sırt üstü pozisyonda durup, bacakları duvara doğru koymaktır. Bu tekniği yatmadan ortalama 10 dakika önce yaparsanız, hem vücudunuzdaki stres azalacak hem de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

3. Elektronik Alet Kullanımında Sınırlama

Akıllı cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik cihazlarda mavi ışık denilen ve kişinin rahatlamasını etkileyen bir durum söz konusudur. Bu yüzden bu cihazların sürekli olarak kullanılması önerilmemektedir.

4. Doğru Işık Seçimi

Kaliteli bir uyku uyuyamamak ve gün içinde sürekli uykusuzluk durumunun yaşanması, stresin ortaya çıkmasına neden olur. Stres zaman içerisinde ciddi uykusuzluk sorunlarının görülmesine yol açar. NASA bu konuda daha iyi bir uyku için floresan lambaların kullanıldığı aydınlatmalardan kaçınılması gerektiğini söylemektedir.

5. Ortamın Havasını Temizleme

Yoğun tempoda devam eden iş hayatı, şehrin kirliliği gibi faktörler insanı strese sokan faktörler arasında yer almaktadır. NASA bu tür olumsuz durumlarda ortamın havasını temizleyen çeşitli bitkilerin kullanılmasını önermektedir. Paşa Kılıcı, Kurdele Çiçeği, Aşk Merdiveni, Patos Sarmaşığı gibi bitkilerin ev ortamında kullanılması hem ortamdaki negatif enerjiyi temizlemekte hem de kişiyi stresten uzaktan tutmaktadır.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...Mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...
TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşamak için en iyi 10 ilTÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşamak için en iyi 10 il

Anahtar Kelimeler:
stres NASA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca hayatı mahvoldu

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca hayatı mahvoldu

Mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...

Mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...

Suriye için düşünülen kral dikkat çekti!

Suriye için düşünülen kral dikkat çekti!

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.