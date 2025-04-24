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NASA'nın Mars'taki gizemli keşfi bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Kafatası mı bulundu?

NASA'nın Perroverance keşif aracı, bilim insanlarını şaşkına çeviren, Mars'ta gizemli bir kaya keşfetti. Ekip, kayanın Mars'ta nerede oluştuğunu anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

NASA'nın Mars'taki gizemli keşfi bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Kafatası mı bulundu?
Jale Uslu

Bilim insanlarının kafalarını karıştıran ve Kızıl Gezegen'in başka bir yerinden gelen bir Mars kayasına rastladı. Antik yaşam belirtilerini koklama görevinde olan Perseverance gezgini, 11 Nisan'da Mars'taki yolculuğunda bir duraklama yaptı.

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KAFATASI TEPESİ İSMİ VERİLDİ

Bilim ekibinin "Kafatası Tepesi" adını verdiği, garip görünümlü bir kayaya çarptı. Göz yuvasına benzeyen girintisi ve koyu rengi olan tuhaf bir kaya olduğu görüldü. Cisim kafatasına da benzetildi.

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NASA, blog güncellemesinde ayrıntıları açıkladı: "Gezici, başka yerlerden gelmiş ve şu anki konumlarına taşınmış olabilecek çeşitli düzgün kayalarla karşılaştı, bunlara yüzen kayalar da denir. Bu yüzen kaya, koyu tonu ve köşeli yüzeyiyle çevredeki açık tonlu çıkıntıyla eşsiz bir tezat oluşturuyor ve kayada birkaç çukur bulunuyor. Yakından bakarsanız, çevredeki regolit içinde kürecikler bile görebilirsiniz!"

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Ekip şimdi bu Mars kayasının kökenini bulmaya çalışıyor. Olasılıklar, Mars'a düşen bir meteorit olmasından, gezegenin başka bir yerinden taşınmış olmasına kadar uzanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
NASA kafatası keşif
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